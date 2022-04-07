Врач Хилари: прием магния «помогает нейротрансмиттерам» способствовать засыпанию
Бессонница имеет много причин. К счастью, вам не нужно устанавливать причину, чтобы найти решение. Было показано, что простые диетические корректировки помогают при бессоннице.
По словам доктора Хилари, вы могли бы сделать намного хуже, чем добавки с магнием. Было показано, что минерал «помогает нейротрансмиттерам», которые играют роль в регулировании сна, объяснил он.
Хотя исследователи признают, что магний играет важную роль в регуляции сна, они не до конца понимают влияние магния на поведение во сне.
«Из исследования ясно, что недостаток магния негативно влияет на сон», — говорят в Sleep Foundation.
По данным органов здравоохранения, низкий уровень магния связан с плохим качеством сна и бессонницей.
«Тревога и депрессия также коррелируют с низким уровнем магния, а тревога и депрессия могут способствовать бессоннице».
В нем цитируется исследование с участием пожилых пациентов с бессонницей, которое показало, что прием 500 мг магния ежедневно в течение восьми недель улучшил многие субъективные и объективные показатели бессонницы.
- Засыпал быстрее и спал дольше.
- Повышена эффективность их сна, а это означает, что они проводили больше времени во сне, находясь в постели.
- Проснулся позже и сократил ранние утренние пробуждения.
- Наблюдались повышенные концентрации мелатонина, гормона сна, и ренина в сыворотке крови, который играет роль в регулировании артериального давления.
Ранее Медикфорум писал о продуктах, богатых магнием.
Хилари Роберт Джонс
Здоровье
Английский врач общей практики, ведущий и писатель по медицинским вопросам, известный своими выступлениями в СМИ, особенно на телевидении.
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