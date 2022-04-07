Врач Хилари: прием магния «помогает нейротрансмиттерам» способствовать засыпанию

«Из исследования ясно, что недостаток магния негативно влияет на сон», — говорят в Sleep Foundation.

«Тревога и депрессия также коррелируют с низким уровнем магния, а тревога и депрессия могут способствовать бессоннице».

Засыпал быстрее и спал дольше.

Повышена эффективность их сна, а это означает, что они проводили больше времени во сне, находясь в постели.

Проснулся позже и сократил ранние утренние пробуждения.

Наблюдались повышенные концентрации мелатонина, гормона сна, и ренина в сыворотке крови, который играет роль в регулировании артериального давления.