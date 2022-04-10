Диабет 2 типа: две чашки кофе в день снижают риск высокого сахара на 17%
С каждым годом диабетом заболевает все больше и больше людей. Состояние, которое влияет на организм различными способами, может быть трудным для контроля и лечения. Кроме того, ряд факторов может увеличивать или уменьшать риск заболевания у человека.
Несколько факторов могут увеличить или уменьшить вероятность развития заболевания у человека. В том числе, сколько кофе они потребляют. Хотя изначально предполагалось, что кофе может увеличить риск развития диабета второго типа, на самом деле все обстоит наоборот.Согласно исследованию Гарвардского университета, люди, которые сократили потребление кофе на одну чашку в день в течение четырех лет, на 17 процентов чаще болели диабетом. Кроме того, у тех, кто добавил дополнительную чашку, риск развития диабета снизился на 11 процентов.
Хотя исследователи точно не знают, почему кофе оказывает такое влияние на организм, существует одна теория, согласно которой кофе способствует более стабильному уровню сахара в крови. Хотя это означает, что кофе благотворно влияет на организм, не все сорта кофе одинаковы.
Эспрессо или американо принесут гораздо больше пользы для здоровья, чем кофе с сахаром, взбитыми сливками и сиропом.
Было выявлено еще одно преимущество кофе для здоровья. Предыдущие исследования показали, что кофе может помочь снизить риск сердечных заболеваний. Между тем, есть и другие факторы, которые могут повлиять на вероятность развития у человека диабета.
Исследование, проведенное в Университете Алабамы, показало, что у тех, кто употреблял это вещество два раза в день, вероятность заболеть диабетом второго типа была на 50% выше, чем у тех, кто его не употреблял.
Хотя это может показаться тревожным, необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять эту связь.
По данным организации Diabetes UK, на риск заболевания могут влиять следующие факторы:
- Возраст
- Этническая принадлежность
- Высокое кровяное давление
- Вес
- Курение
- Гестационный диабет
- Синдром поликистозных яичников
- Психические состояния
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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