Онкология: 1 из 3 человек не подозревают, что у него рак — симптомы, которые нужно определить
У каждого третьего пациента диагностируют рак после того, как он однажды обратился в отделение неотложной помощи с болью или с серьезными симптомами. «Этого действительно не должно было случиться, — сказал доктор Ксанд ван Туллекен.
Говоря о результатах последних исследований Университетского колледжа Лондона (UCL), д-р Ксанд выделил предупреждающие знаки, которые люди не должны игнорировать.
«Есть много вещей, на которые стоит обратить внимание», — начал доктор Ксанд. «Некоторые из них довольно очевидны; я надеюсь, мы все о них знаем». Одним из таких признаков, например, является опухоль в груди, которая может быть признаком рака.
«Я думаю, что основная причина, по которой людям не нравится думать о симптомах рака, заключается в том, что это так пугает», — сказал доктор Ксанд.
Говоря о своем личном опыте, врач сказал, что у него была шишка в носу «довольно долгое время».
«Я упомянул об этом своей матери, которая сказала: Тебе следует обратиться к врачу. И я позвонил своему брату и сказал: «Это смешно. Мама думает, что мне следует обратиться к врачу, я имею в виду, я врач!» «И мой брат сказал:« Да, нет. Тебе следует пойти к врачу»».
Сходив к врачу, доктор Ксанд теперь должен пройти биопсию на следующей неделе, чтобы проверить наличие раковых клеток.
«Об этих вещах очень легко зарыться головой в песок», — признал доктор.
Он призывает всех, кого беспокоит незначительная проблема со здоровьем, сообщить врачу, если они подозревают, что это может быть рак. Поскольку более чем у каждого второго человека в течение жизни будет диагностирован рак, ранняя диагностика имеет решающее значение.
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Ксанд ван Туллекен
Здоровье
Британский врач, телеведущий.
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