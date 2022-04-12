Онкология: 1 из 3 человек не подозревают, что у него рак — симптомы, которые нужно определить

«Есть много вещей, на которые стоит обратить внимание», — начал доктор Ксанд. «Некоторые из них довольно очевидны; я надеюсь, мы все о них знаем». Одним из таких признаков, например, является опухоль в груди, которая может быть признаком рака.





«Я думаю, что основная причина, по которой людям не нравится думать о симптомах рака, заключается в том, что это так пугает», — сказал доктор Ксанд.

«Я упомянул об этом своей матери, которая сказала: Тебе следует обратиться к врачу. И я позвонил своему брату и сказал: «Это смешно. Мама думает, что мне следует обратиться к врачу, я имею в виду, я врач!» «И мой брат сказал:« Да, нет. Тебе следует пойти к врачу»».

«Об этих вещах очень легко зарыться головой в песок», — признал доктор.