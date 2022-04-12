Прием статинов может снизить риск возникновения как рака, так и деменции

Max Delbruck Centre

Здоровье

Один из 18 институтов Общества Гельмгольца, расположенный в северо-восточном районе Берлина Бух, основной миссией которого является внедрение результатов открытий фундаментальных исследований в области молекулярной биологии в клиническую медицину.