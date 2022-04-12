Прием статинов может снизить риск возникновения как рака, так и деменции
В мире насчитывается более 200 различных видов рака и несколько различных форм слабоумия. Наиболее распространенными формами рака являются рак кишечника, рак простаты, рак легких и рак молочной железы. Между тем наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера.
Несмотря на то, что это разные заболевания, новые исследования показывают, что статины могут играть роль в снижении риска развития обоих заболеваний.
Статины чаще всего используются для лечения холестерина. Они делают это, уменьшая количество холестерина, вырабатываемого в печени.
Помимо лечения одного из самых распространенных и легко поддающихся лечению заболеваний, статины также являются наиболее часто назначаемыми лекарствами. В Центре Макса Дельбрюка в Германии появились доказательства того, что статины могут остановить распространение раковых опухолей по всему телу.
Они делают это, нацеливаясь на ген, известный как MACC1; этот ген управляет распространением рака. Исследования показывают, что статины оказывают такое влияние на более чем 20 форм рака, включая рак печени, желудка, молочной железы и кишечника.
Данные того же исследования также показали, что прием статинов вдвое снижает заболеваемость раком по сравнению с населением в целом. В результате статины могут стать полезным мультиинструментом в борьбе с раком и другими заболеваниями.
Однако ведущий профессор Ульрике Штайн предупредила:
«Мы все еще в самом начале пути».
Это не первый случай, когда статины снижают риск развития рака. Исследования, проведенные в Техасе, показали, что у женщин с раком молочной железы, которые начали принимать статины, шансы на выживание в течение трех и более лет были более чем на 50 процентов выше.
В 2021 году исследование Миланского университета показало, что у людей старшего возраста, принимавших высокие дозы статинов, риск развития деменции был на 20% ниже; у тех, кто принимал низкую дозу, риск был снижен на 16 процентов.
Ранее Медикфорум писал о том, как часто нужно чистить кишечник.
Max Delbruck Centre
Здоровье
Один из 18 институтов Общества Гельмгольца, расположенный в северо-восточном районе Берлина Бух, основной миссией которого является внедрение результатов открытий фундаментальных исследований в области молекулярной биологии в клиническую медицину.
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