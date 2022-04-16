Шум в ушах, судороги, выпадение волос и онемение — врач Гут назвал необычные симптомы ковида
С начала пандемии Национальная служба здравоохранения перечислила только три симптома — высокую температуру, кашель и потерю или изменение вкуса или обоняния. Тем не менее, многие другие страны и органы здравоохранения включили более исчерпывающий список симптомов с одним экспертным предупреждением о четырех менее известных и необычных симптомах Covid, о которых следует знать.
Доктор Томас Гут, заведующий кафедрой медицины Университетской больницы Статен-Айленда рассказал о четырех необычных симптомах Covid, о которых многие, возможно, не знают.
По словам доктора Гута, к ним относятся:
Шум в ушах
Гут сказал, что шум в ушах «чаще встречается при более поздних штаммах», но также встречается и при более ранних волнах.
«Как правило, он улучшается сам по себе в течение первых нескольких месяцев», — добавил он.
Судороги
Это считается редкими осложнениями Covid, но, к сожалению, может быть долгосрочной проблемой, предупредил доктор Гут. По его словам, до сих пор неясно, усугубляет ли Covid легкую основную проблему, которая еще не диагностирована, или вызывает судороги у пациентов без основного риска.
Выпадение волос
По словам доктора Гута, выпадение волос «обычно длится в течение трех месяцев, но из-за медленного процесса отрастания волос может показаться, что это гораздо более длительная проблема».
Онемение кожи
Ощущение обычно безболезненное и может быть описано как покалывание, онемение, мурашки по коже или зуд. Доктор Гут сказал, что онемение кожи может затронуть любую часть тела, но чаще всего сообщается о руках или голове.
«Она чаще всего проходит в течение нескольких месяцев», — добавил он.
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Томас Гут
Здоровье
Врач, заведующий кафедрой медицины Университетской больницы Статен-Айленда.
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