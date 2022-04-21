Артрит: врач Каннада назвала ранние признаки заболевания костей

«Это ощущение, что вам нужна смазка, чтобы что-то делать», — объяснил Каннада.

«От артрита нет лекарства, но есть много методов лечения, которые могут помочь замедлить его».

«Увеличение физической активности и поддержание хорошей осанки может помочь вам более эффективно справляться с болью».