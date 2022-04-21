Артрит: врач Каннада назвала ранние признаки заболевания костей
Одним из самых ранних признаков заболевания суставов, по словам хирурга-ортопеда-травматолога доктора Лизы Каннада, является болезненность или ломота в суставах, которая постепенно ухудшается. Описанный как «классический» предупредительный признак артрита, дискомфорт может быть вызван активностью.
По мере прогрессирования заболевания суставы могут опухать и становиться чувствительными к прикосновению. Доктор Каннада добавил, что в течение дня суставы могут чувствовать себя скованными.
Сначала скованность в суставах может появиться утром, затем после длительного сидения.
«Это ощущение, что вам нужна смазка, чтобы что-то делать», — объяснил Каннада.
Пораженные суставы могут даже начать издавать «скрежетающий звук».
Доктор Каннада указал, что скрежет или скрип при движении сустава является признаком износа хряща.
Хотя этот симптом чаще всего возникает в колене и бедре, могут быть затронуты и другие суставы.
Артрит тазобедренного сустава, например, также может привести к боли в бедре или ягодицах.
«От артрита нет лекарства, но есть много методов лечения, которые могут помочь замедлить его».
Ведущая благотворительная организация Versus Arthritis указала, как вы можете помочь себе.
«Увеличение физической активности и поддержание хорошей осанки может помочь вам более эффективно справляться с болью».
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Лиза Каннада
Здоровье
Врачв Novant Health.
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