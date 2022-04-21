Статины: взаимодействие с лекарствами может нести риск опасных для жизни кровотечений
Осложнения, связанные со статинами, создали препятствие на пути их внедрения, но многие исследователи считают, что польза намного превышает риски. Примерно каждый пятый пациент испытывает побочные эффекты, которые обычно включают рвоту, тошноту и боли в мышцах.
По данным Клиники Майо, но в более серьезных случаях у пользователей может развиться внутреннее кровотечение. Опасное для жизни состояние, известное как диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, считается одним из серьезных побочных эффектов препарата, снижающего уровень холестерина.
Статины принимаемые вместе с другими противогрибковыми препаратами, препарат может вызвать потенциально фатальное внутреннее кровотечение.
Раннее тематическое исследование, выявило риск одновременного приема симвастатина и флуконазола — распространенного противогрибкового препарата — после того, как это привело к развитию рабдомиолиза у онкологического больного.
В отчете говорится:
«Хотя поддерживающее лечение остается основой терапии пациентов с рабдомиолизом, гиперкалиемия, сердечная аритмия, почечная недостаточность и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови могут привести к фатальным последствиям».
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание — это состояние, при котором в кровотоке образуются небольшие тромбы, блокирующие мелкие кровеносные сосуды.
Это увеличение свертываемости может привести к истощению тромбоцитов и факторов свертывания, необходимых для остановки кровотечения, и может привести к чрезмерному кровотечению.
Некоторые из первых признаков этого включают резкое падение артериального давления, одышку, кровотечение из различных участков тела и кровоподтеки. Неврологические изменения, такие как спутанность сознания и потеря памяти, также могут быть результатом внутреннего кровотечения.
Ранее Медикфорум писал о пользе сливочного масла.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
Здоровье
Некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.
Оставить комментарий