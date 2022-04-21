Статины: взаимодействие с лекарствами может нести риск опасных для жизни кровотечений

«Хотя поддерживающее лечение остается основой терапии пациентов с рабдомиолизом, гиперкалиемия, сердечная аритмия, почечная недостаточность и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови могут привести к фатальным последствиям».

По даннымно в более серьезных случаях у пользователей может развиться внутреннее кровотечение. Опасное для жизни состояние, известное как диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, считается одним из серьезных побочных эффектов препарата, снижающего уровень холестерина.Статины принимаемые вместе с другими противогрибковыми препаратами, препарат может вызвать потенциально фатальное внутреннее кровотечение.Раннее тематическое исследование, выявило риск— распространенного противогрибкового препарата — после того, как это привело к развитию рабдомиолиза у онкологического больного.В отчете говорится:— это состояние, при котором в кровотоке образуются небольшие тромбы, блокирующие мелкие кровеносные сосуды.Это увеличение свертываемости может привести к истощению тромбоцитов и факторов свертывания, необходимых для остановки кровотечения, и может привести к чрезмерному кровотечению.Некоторые из первых признаков этого включаютНеврологические изменения, такие кактакже могут быть результатом внутреннего кровотечения.Ранее Медикфорум писал о пользе сливочного масла.