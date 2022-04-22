Диабет 2 типа: симптомом могут быть грибковые инфекции - признаки у мужчин и женщин
По сообщениям ведущей благотворительной организации Diabetes UK, во время пандемии коронавируса лечение диабета было «оттеснено в конец очереди». Поэтому вам нужно записаться на прием к врачу, если вы заметите признаки заболевания.
Когда уровень сахара в крови повышается, вы можете заметить, что чаще ходите в туалет, особенно ночью, когда вы предпочитаете спать. Это состояние также может привести к чрезмерной неутолимой жажде и усилению чувства голода.
Высокий уровень сахара в крови может вызвать у вас чувство вялости, а зрение может стать нечетким то тут, то там. Любые порезы или раны, которые вы можете получить, могут, по-видимому, долго заживать должным образом. Присутствие избыточного сахара также является питательной средой для видов грибков, что может привести к повторяющимся эпизодам молочницы.
Национальная служба здравоохранения рекомендовала всем, кто сталкивался с молочницей более четырех раз за 12 месяцев, обратиться к врачу.
Предупреждающие признаки молочницы у женщин:
- Белые выделения из влагалища (часто похожие на творог), которые обычно не пахнут
- Зуд и раздражение вокруг влагалища
- Болезненность и покалывание во время секса или при мочеиспускании
- Раздражение, жжение и покраснение вокруг головки полового члена и под крайней плотью
- Белые выделения (как творог)
- Неприятный запах
Управление высоким уровнем сахара в крови
Людям, страдающим диабетом, необходимо знать, как расходуются углеводы и как они влияют на уровень сахара в крови. Кроме того, участие в физических упражнениях имеет решающее значение для поддержания здорового веса и стабилизации уровня сахара в крови.
«Не забывайте принимать инсулин и другие лекарства от диабета, и всегда принимайте их правильно», — отметили в Diabetes UK.
Ранее Медикфорум писал об углеводной зависимости.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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