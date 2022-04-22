Диабет 2 типа: симптомом могут быть грибковые инфекции - признаки у мужчин и женщин





Национальная служба здравоохранения рекомендовала всем, кто сталкивался с молочницей более четырех раз за 12 месяцев, обратиться к врачу.

Белые выделения из влагалища (часто похожие на творог), которые обычно не пахнут

Зуд и раздражение вокруг влагалища

Болезненность и покалывание во время секса или при мочеиспускании

Раздражение, жжение и покраснение вокруг головки полового члена и под крайней плотью

Белые выделения (как творог)

Неприятный запах

Управление высоким уровнем сахара в крови

«Не забывайте принимать инсулин и другие лекарства от диабета, и всегда принимайте их правильно», — отметили в Diabetes UK.