Вашему близкому трудно управлять настроением и эмоциями? Это является признаком слабоумия

«Симптомы часто начинаются с легкой потери памяти, которая может начаться за некоторое время до того, как будет диагностирована деменция. На этом этапе его часто называют «легким когнитивным нарушением» (MCI)».

Потеря памяти

Нехватка концентрации

Чувствовать неловкость

Изменения настроения

Потеря темы разговора и трудности с подбором правильных слов во время разговора

«Не у всех с MCI развивается слабоумие, но у некоторых людей эти проблемы могут со временем усугубляться».

Трудности при выполнении повседневных дел или потеря интереса к ним

Нахождение социальных ситуаций трудными или потеря интереса к участию в них

Трудно управлять настроением и эмоциями

Видеть или слышать вещи, которых нет (галлюцинации)

Коммуникативные проблемы с речью и языком

Проблемы со сном

«Симптомы деменции со временем постепенно ухудшаются. Более поздние стадии могут быть неприятными для людей с этим заболеванием, а также для их опекунов и родственников. На этом этапе симптомы становятся более серьезными. Обычно требуется постоянный уход, чтобы помочь с передвижением, приемом пищи и другими повседневными делами, а коммуникативные навыки могут быть полностью потеряны».