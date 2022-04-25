Вашему близкому трудно управлять настроением и эмоциями? Это является признаком слабоумия

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Вашему близкому трудно управлять настроением и эмоциями? Это является признаком слабоумия

Число людей с деменцией увеличивается, возможно, потому, что люди живут дольше. Существует множество различных типов деменции, и болезнь Альцгеймера является одним из наиболее распространенных.

Доктор Рианна МакКлимон из Ливи поделилась некоторыми распространенными симптомами деменции.

Она сказала, что деменция у всех разная, и симптомы варьируются в зависимости от пораженной области мозга и типа деменции.
«Симптомы часто начинаются с легкой потери памяти, которая может начаться за некоторое время до того, как будет диагностирована деменция. На этом этапе его часто называют «легким когнитивным нарушением» (MCI)».

Общие симптомы MCI включают в себя:
  • Потеря памяти
  • Нехватка концентрации
  • Чувствовать неловкость
  • Изменения настроения
  • Потеря темы разговора и трудности с подбором правильных слов во время разговора
Доктор Рианна сказала:
«Не у всех с MCI развивается слабоумие, но у некоторых людей эти проблемы могут со временем усугубляться».

Другие симптомы, которые могут развиться:
  • Трудности при выполнении повседневных дел или потеря интереса к ним
  • Нахождение социальных ситуаций трудными или потеря интереса к участию в них
  • Трудно управлять настроением и эмоциями
  • Видеть или слышать вещи, которых нет (галлюцинации)
  • Коммуникативные проблемы с речью и языком
  • Проблемы со сном
«Симптомы деменции со временем постепенно ухудшаются. Более поздние стадии могут быть неприятными для людей с этим заболеванием, а также для их опекунов и родственников. На этом этапе симптомы становятся более серьезными. Обычно требуется постоянный уход, чтобы помочь с передвижением, приемом пищи и другими повседневными делами, а коммуникативные навыки могут быть полностью потеряны».

Ранее Медикфорум писал о вреде фруктового сока.

Рианна МакКлимонт
Рианна МакКлимонт
Здоровье
Врач в медицинском центре в Ливи.
Теги : слабоумие, симптомы деменции, советы врачей