Вашему близкому трудно управлять настроением и эмоциями? Это является признаком слабоумия
Число людей с деменцией увеличивается, возможно, потому, что люди живут дольше. Существует множество различных типов деменции, и болезнь Альцгеймера является одним из наиболее распространенных.
Доктор Рианна МакКлимон из Ливи поделилась некоторыми распространенными симптомами деменции.
Она сказала, что деменция у всех разная, и симптомы варьируются в зависимости от пораженной области мозга и типа деменции.
«Симптомы часто начинаются с легкой потери памяти, которая может начаться за некоторое время до того, как будет диагностирована деменция. На этом этапе его часто называют «легким когнитивным нарушением» (MCI)».
Общие симптомы MCI включают в себя:
- Потеря памяти
- Нехватка концентрации
- Чувствовать неловкость
- Изменения настроения
- Потеря темы разговора и трудности с подбором правильных слов во время разговора
«Не у всех с MCI развивается слабоумие, но у некоторых людей эти проблемы могут со временем усугубляться».
Другие симптомы, которые могут развиться:
- Трудности при выполнении повседневных дел или потеря интереса к ним
- Нахождение социальных ситуаций трудными или потеря интереса к участию в них
- Трудно управлять настроением и эмоциями
- Видеть или слышать вещи, которых нет (галлюцинации)
- Коммуникативные проблемы с речью и языком
- Проблемы со сном
«Симптомы деменции со временем постепенно ухудшаются. Более поздние стадии могут быть неприятными для людей с этим заболеванием, а также для их опекунов и родственников. На этом этапе симптомы становятся более серьезными. Обычно требуется постоянный уход, чтобы помочь с передвижением, приемом пищи и другими повседневными делами, а коммуникативные навыки могут быть полностью потеряны».
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Рианна МакКлимонт
Здоровье
Врач в медицинском центре в Ливи.
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