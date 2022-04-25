Употребление популярного напитка может привести к гормональным проблемам у женщин
Гормоны чаще всего связывают с настроением или сексуальной функцией. Однако эти химические мессенджеры помогают регулировать множество других направлений в организме, включая обмен веществ, рост и развитие, кровяное давление, производство энергии и репродукцию. Эндокринная система сложна и работает постоянно, чтобы в нужный момент высвободить гормоны. Однако, нарушить ее работу проще, чем кажется. Чаще всего причиной является стресс, плохая диета, отсутствие физических упражнений, прием определенных лекарств и недостаток сна.
Однако есть популярные напитки, которые тоже могут вызывать перебои в работе эндокринной системы, особенно у женщин. Речь идет об употреблении алкоголя. Его чрезмерное количество вызывает гормональные нарушения на физиологическом и поведенческом уровнях. Первая порция алкоголя может высвободить серотонин и дофамин, но постоянное употребление препятствует их естественному высвобождению и увеличивает количество кортизола в организме.
«Женщины и мужчины вырабатывают гормоны по-разному и, следовательно, по-разному реагируют на потребление алкоголя, — рассказывает Брук Шеллер, нутрициолог. — Это означает, что женщины чаще сталкиваются с гормональными проблемами при употреблении алкоголя».
Исследование, опубликованное в журнале Alcohol and Alcoholism, показало, что даже умеренное количество алкоголя может повысить уровень эстрогена и тестостерона у женщин в пременопаузе, а также снизить уровень прогестерона. Употребление алкоголя также приводит к стрессу для всего организма в целом, что сказывается на выработке гормонов.
«Все эти изменения могут влиять на репродуктивную систему, способствуя ПМС, нерегулярным менструациям, симптомам менопаузы и многому другому», — отмечает Шеллер.
Также алкоголь может повлиять на фертильность. Исследование 2021 года показало, что алкоголь влияет на процессы имплантации и овуляции, снижая при этом шансы на зачатие.
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Брук Шеллер
Здоровье
Нутрициолог
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