Употребление популярного напитка может привести к гормональным проблемам у женщин

«Женщины и мужчины вырабатывают гормоны по-разному и, следовательно, по-разному реагируют на потребление алкоголя, — рассказывает Брук Шеллер, нутрициолог. — Это означает, что женщины чаще сталкиваются с гормональными проблемами при употреблении алкоголя».

«Все эти изменения могут влиять на репродуктивную систему, способствуя ПМС, нерегулярным менструациям, симптомам менопаузы и многому другому», — отмечает Шеллер.