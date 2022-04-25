Долгий Ковид: больные страдают от плохой памяти, низкой концентрации внимания и бессонницы

«Опыт у всех разный, поэтому важно поговорить с вашим лечащим врачом о симптомах, которые вы испытываете. Они могут рассказать вам, как лучше всего с ними справиться, и сообщить, какая еще поддержка доступна».

Кашель

Боль в суставах

Грудная боль

Усталость

Мышечная боль или головная боль

Быстрое или учащенное сердцебиение

Потеря обоняния или вкуса

Депрессия или тревога

Высокая температура

Головокружение, когда вы стоите

Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности

Одышка или затрудненное дыхание

«Хотя COVID-19 рассматривается как заболевание, которое в первую очередь поражает легкие, оно также может повредить многие другие органы, включая сердце, почки и мозг. Повреждение органов может привести к осложнениям со здоровьем, которые сохраняются после болезни COVID-19. У некоторых людей длительные последствия для здоровья могут включать в себя длительные проблемы с дыханием, сердечные осложнения, хроническую почечную недостаточность, инсульт и синдром Гийена-Барре — состояние, вызывающее временный паралич».