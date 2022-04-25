Долгий Ковид: больные страдают от плохой памяти, низкой концентрации внимания и бессонницы

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Долгий Ковид: больные страдают от плохой памяти, низкой концентрации внимания и бессонницы

Большинство людей, перенесших Covid, выздоравливают без долгосрочного воздействия на их память и концентрацию, хотя у других проблемы могут длиться дольше. 

Британский кардиологический фонд (BHF) говорит:
«Опыт у всех разный, поэтому важно поговорить с вашим лечащим врачом о симптомах, которые вы испытываете. Они могут рассказать вам, как лучше всего с ними справиться, и сообщить, какая еще поддержка доступна».

Клиника Майо говорит, что проблемы с памятью, концентрацией или сном могут «задержаться».

Другие признаки включают в себя:
  • Кашель
  • Боль в суставах
  • Грудная боль
  • Усталость
  • Мышечная боль или головная боль
  • Быстрое или учащенное сердцебиение
  • Потеря обоняния или вкуса
  • Депрессия или тревога
  • Высокая температура
  • Головокружение, когда вы стоите
  • Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности
  • Одышка или затрудненное дыхание
Если ваша память нарушена, вам может быть трудно удерживать информацию в голове, чтобы использовать ее для принятия решений на основе этой информации, вы можете изо всех сил пытаться вспомнить что-то, что произошло, или забыть вовремя принять лекарство.

Клиника Майо сообщает:
«Хотя COVID-19 рассматривается как заболевание, которое в первую очередь поражает легкие, оно также может повредить многие другие органы, включая сердце, почки и мозг. Повреждение органов может привести к осложнениям со здоровьем, которые сохраняются после болезни COVID-19. У некоторых людей длительные последствия для здоровья могут включать в себя длительные проблемы с дыханием, сердечные осложнения, хроническую почечную недостаточность, инсульт и синдром Гийена-Барре — состояние, вызывающее временный паралич».

Ранее Медикфорум писал о вреде фруктового сока.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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