Долгий Ковид: больные страдают от плохой памяти, низкой концентрации внимания и бессонницы
Большинство людей, перенесших Covid, выздоравливают без долгосрочного воздействия на их память и концентрацию, хотя у других проблемы могут длиться дольше.
Британский кардиологический фонд (BHF) говорит:
«Опыт у всех разный, поэтому важно поговорить с вашим лечащим врачом о симптомах, которые вы испытываете. Они могут рассказать вам, как лучше всего с ними справиться, и сообщить, какая еще поддержка доступна».
Клиника Майо говорит, что проблемы с памятью, концентрацией или сном могут «задержаться».
Другие признаки включают в себя:
- Кашель
- Боль в суставах
- Грудная боль
- Усталость
- Мышечная боль или головная боль
- Быстрое или учащенное сердцебиение
- Потеря обоняния или вкуса
- Депрессия или тревога
- Высокая температура
- Головокружение, когда вы стоите
- Ухудшение симптомов после физической или умственной деятельности
- Одышка или затрудненное дыхание
Клиника Майо сообщает:
«Хотя COVID-19 рассматривается как заболевание, которое в первую очередь поражает легкие, оно также может повредить многие другие органы, включая сердце, почки и мозг. Повреждение органов может привести к осложнениям со здоровьем, которые сохраняются после болезни COVID-19. У некоторых людей длительные последствия для здоровья могут включать в себя длительные проблемы с дыханием, сердечные осложнения, хроническую почечную недостаточность, инсульт и синдром Гийена-Барре — состояние, вызывающее временный паралич».
Ранее Медикфорум писал о вреде фруктового сока.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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