Диабет 2 типа: повреждены ли нервы на руках и ногах? Предупреждающие знаки
Избыток сахара в крови раздражает мелкие кровеносные сосуды, которые снабжают нервные клетки питательными веществами. В конце концов нервные клетки перестают получать питание и могут исчезнуть. Сенсорная невропатия, если быть точным, является осложнением сахарного диабета 2 типа. Ведущая благотворительная организация Diabetes UK добавила, что ощущения прикосновения, температуры и боли могут исчезнуть.
Одним из наиболее ярких признаков повреждения нерва является то, что вы просто ничего не чувствуете в ступнях, ногах или руках. Без каких-либо ощущений в ногах открытые язвы и раны можно пропустить, если вы не будете регулярно проверять свои ноги.
В некоторых случаях до полного отсутствия сенсорных ощущений может наблюдаться «покалывание и онемение» в конечностях, которые вскоре будут поражены.
Некоторые люди сообщали, что испытывали жгучую или стреляющую боль, которая, как правило, усиливалась ночью. Если у вас есть какой-либо из этих предупредительных признаков, запишитесь на прием к лечащему врачу.
«Вы можете избежать периферической невропатии, поддерживая уровень сахара в крови в пределах целевого диапазона», — пояснили в благотворительной организации.
Вы можете узнать свой целевой уровень сахара в крови, поговорив с лечащим врачом.
Диабетикам рекомендуется проверять свои ноги каждый день, например, после принятия душа, чтобы следить за своим здоровьем.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют регулярно использовать глюкометр в течение дня.
Типичное время для проверки уровня сахара в крови:
- Когда вы впервые просыпаетесь, прежде чем что-либо съесть или выпить
- Перед едой
- Через два часа после еды
- Время сна
Симптомы высокого уровня сахара в крови могут включать:
- Чувствовать себя очень усталым
- Чувство жажды
- Нечеткое зрение
- Потребность мочиться чаще
Ранее Медикфорум писал о симптомах долгого ковида.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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