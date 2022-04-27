Антибиотики в младенчестве могут ослабить реакцию на детские вакцины
Новое исследование предупреждает, что у младенцев и детей ясельного возраста, которым давали антибиотики, может быть менее сильный иммунный ответ на обычные детские прививки.
Это первое исследование, в котором предполагается, что антибиотики могут снижать способность молодых людей вырабатывать антитела, борющиеся с инфекцией, в ответ на вакцинацию. Эксперты предупредили, что необходимы дополнительные исследования, и неясно, связано ли использование антибиотиков с более высокими показателями прорывных инфекций.
Но исследование основано на более ранней работе на лабораторных животных и одном исследовании на взрослых, намекая на то, что антибиотики могут препятствовать выработке антител: лекарства временно убивают некоторые полезные бактерии, живущие в кишечнике, и эти микробы играют ключевую роль. роль в иммунной функции.
Обычные детские вакцины против таких болезней, как полиомиелит, корь, эпидемический паротит и ветряная оспа, очень эффективны.
Они работают, подвергая организм воздействию убитых или ослабленных версий микроба (или его части), что обучает иммунную систему бороться с чужеродным захватчиком, если ребенок позже столкнется с ним. Важно отметить, что вакцины стимулируют иммунную систему к выработке антител, которые распознают определенные белки на поверхности микробов.
Но уже давно стало ясно, что дети различаются по силе реакции антител на вакцинацию. Причины такой разницы в основном неизвестны.
«До сих пор это был большой черный ящик», — сказал старший научный сотрудник доктор Майкл Пичичеро. «Некоторые люди говорили, что это невезение, но это не очень хороший ответ».
По словам Пичичеро, результаты его команды убедительно доказывают, что причиной является использование антибиотиков. И они подчеркивают важность использования лекарств только в случае необходимости.
Ранее Медикфорум писал о привычках, которые продлевают жизнь.
Майкл Пичичеро
Здоровье
Мериканский врач, директор Научно-исследовательского института Рочестерской больницы общего профиля, профессор-исследователь Рочестерского технологического института и клинический профессор кафедры педиатрии Медицинского центра Рочестерского университета.
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