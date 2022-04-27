Антибиотики в младенчестве могут ослабить реакцию на детские вакцины

«До сих пор это был большой черный ящик», — сказал старший научный сотрудник доктор Майкл Пичичеро. «Некоторые люди говорили, что это невезение, но это не очень хороший ответ».

Это первое исследование, в котором предполагается, что антибиотики могут снижать способность молодых людей вырабатывать антитела, борющиеся с инфекцией, в ответ на вакцинацию. Эксперты предупредили, что необходимы дополнительные исследования, и неясно, связано ли использование антибиотиков с более высокими показателями прорывных инфекций.Но исследование основано на более ранней работе на лабораторных животных и одном исследовании на взрослых, намекая на то, что антибиотики могут препятствовать выработке антител: лекарства временно убивают некоторые полезные бактерии, живущие в кишечнике, и эти микробы играют ключевую роль. роль в иммунной функции.Обычные детские вакцины против таких болезней, как полиомиелит, корь, эпидемический паротит и ветряная оспа, очень эффективны.Они работают, подвергая организм воздействию убитых или ослабленных версий микроба (или его части), что обучает иммунную систему бороться с чужеродным захватчиком, если ребенок позже столкнется с ним. Важно отметить, что вакцины стимулируют иммунную систему к выработке антител, которые распознают определенные белки на поверхности микробов.Но уже давно стало ясно, что дети различаются по силе реакции антител на вакцинацию. Причины такой разницы в основном неизвестны.По словам Пичичеро, результаты его команды убедительно доказывают, что причиной является использование антибиотиков. И они подчеркивают важность использования лекарств только в случае необходимости.Ранее Медикфорум писал о привычках, которые продлевают жизнь.