Дефицит витамина B12: 5 изменений настроения, предупреждающих о прогрессировании нехватки
Продукты содержат множество питательных веществ, которые облегчают основные функции, а витамин B12 необходим для поддержания работы мозга и нервной системы. Однако признаки того, что мы не получаем достаточно B12, не всегда очевидны. Симптомы не только разнообразны и непостоянны, но и могут быть отброшены как доброкачественные признаки старения.
В некоторых случаях больные могут испытывать покалывание в конечностях, в то время как другие могут бороться с резкими перепадами настроения. Низкий уровень B12 клинически связан с множеством неспецифических симптомов, из-за чего многие случаи идут не так, как надо.
По данным, NHS, покалывание и онемение в конечностях являются классическими признаками дефицита, поскольку они сигнализируют о том, что организм не может производить достаточное количество миелина для защиты нервных окончаний. Однако B12 также играет роль в регуляции химических веществ, влияющих на настроение и другие функции мозга.
Витамин В12 является одним из важнейших витаминов, влияющих на различные системы организма. В случае дефицита возникают гематологические, неврологические, желудочно-кишечные, а также психические симптомы. Психиатрические симптомы могут не совпадать с симптомами, возникающими из других систем, и даже могут предшествовать им.
Симптомы могут включать возбуждение, раздражительность, негативизм, спутанность сознания, дезориентацию, амнезию, нарушение концентрации внимания и бессонницу. Психические расстройства, которые могут быть диагностированы у пациентов с дефицитом витамина B12, включают депрессию, биполярное расстройство, паническое расстройство, психоз, фобии и деменцию.
Соблюдение сбалансированной диеты может помочь поддерживать здоровый уровень B12, но если недостаток в питании не является причиной, могут потребоваться добавки или инъекции.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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