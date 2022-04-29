Диабет 2 типа: отеки, боль, открытые язвы или вросшие ногти на пальцах ног являются признаками

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Диабет 2 типа: отеки, боль, открытые язвы или вросшие ногти на пальцах ног являются признаками

Если у вас диабет, слишком много глюкозы (сахара) в крови в течение длительного времени может вызвать серьезные осложнения, в том числе проблемы с ногами, которые могут привести к ампутации, если не соблюдать осторожность.

Некоторые из наиболее острых предупредительных признаков повреждения сахара в крови могут быть скрыты в отношении нервов. Повреждение нервов, вызванное высоким уровнем сахара в крови, в медицине называется диабетической невропатией.

Диабетическая невропатия чаще всего повреждает нервы в ногах и ступнях; еще один контрольный признак, который можно наблюдать на ваших пальцах ног.
  • Отек стопы или лодыжки
  • Боль в ногах
  • Открытые раны на ногах, которые медленно заживают или дренируют
  • Вросшие ногти на ногах или ногти на ногах, пораженные грибком
Советы по уменьшению проблем со стопами при диабете включают в себя:
  • Ежедневно мойте ноги теплой водой с мягким мылом.
  • Ежедневно проверяйте свои ноги на наличие язв, волдырей, покраснений, мозолей или любых других проблем.
  • Если кожа на ногах сухая, увлажняйте ее, нанося лосьон после мытья и сушки ног.
  • Аккуратно сгладьте мозоли и мозоли наждачной доской или пемзой.
  • Проверяйте ногти на ногах раз в неделю
  • Всегда носите закрытую обувь или тапочки
  • Всегда носите носки или чулки
  • Носите обувь, которая хорошо сидит. Купите обувь из парусины или кожи и медленно разнашивайте ее.
  • Всегда проверяйте внутреннюю часть обуви, чтобы убедиться, что внутри не осталось никаких предметов.
  • Берегите ноги от жары и холода.
  • Если вы курите, остановитесь. Курение может усугубить проблемы с кровотоком.
  • Если у вас есть проблема со стопой, которая ухудшается или не заживает, обратитесь к врачу.
  • Убедитесь, что ваш врач-диабетолог проверяет ваши ноги во время каждого осмотра.
  • Посещайте своего ортопеда каждые 2–3 месяца для осмотра.
«У диабетиков больше шансов иметь серьезные проблемы со стопами, которые могут привести к ампутации», — объясняет Diabetes UK.

Ранее Медикфорум писал о том, почему не стоит есть овсянку каждый день.

Diabetes UK

Здоровье

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