Диабет 2 типа: отеки, боль, открытые язвы или вросшие ногти на пальцах ног являются признаками
Если у вас диабет, слишком много глюкозы (сахара) в крови в течение длительного времени может вызвать серьезные осложнения, в том числе проблемы с ногами, которые могут привести к ампутации, если не соблюдать осторожность.
Некоторые из наиболее острых предупредительных признаков повреждения сахара в крови могут быть скрыты в отношении нервов. Повреждение нервов, вызванное высоким уровнем сахара в крови, в медицине называется диабетической невропатией.
Диабетическая невропатия чаще всего повреждает нервы в ногах и ступнях; еще один контрольный признак, который можно наблюдать на ваших пальцах ног.
- Отек стопы или лодыжки
- Боль в ногах
- Открытые раны на ногах, которые медленно заживают или дренируют
- Вросшие ногти на ногах или ногти на ногах, пораженные грибком
- Ежедневно мойте ноги теплой водой с мягким мылом.
- Ежедневно проверяйте свои ноги на наличие язв, волдырей, покраснений, мозолей или любых других проблем.
- Если кожа на ногах сухая, увлажняйте ее, нанося лосьон после мытья и сушки ног.
- Аккуратно сгладьте мозоли и мозоли наждачной доской или пемзой.
- Проверяйте ногти на ногах раз в неделю
- Всегда носите закрытую обувь или тапочки
- Всегда носите носки или чулки
- Носите обувь, которая хорошо сидит. Купите обувь из парусины или кожи и медленно разнашивайте ее.
- Всегда проверяйте внутреннюю часть обуви, чтобы убедиться, что внутри не осталось никаких предметов.
- Берегите ноги от жары и холода.
- Если вы курите, остановитесь. Курение может усугубить проблемы с кровотоком.
- Если у вас есть проблема со стопой, которая ухудшается или не заживает, обратитесь к врачу.
- Убедитесь, что ваш врач-диабетолог проверяет ваши ноги во время каждого осмотра.
- Посещайте своего ортопеда каждые 2–3 месяца для осмотра.
«У диабетиков больше шансов иметь серьезные проблемы со стопами, которые могут привести к ампутации», — объясняет Diabetes UK.
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Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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