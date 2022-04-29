Диабет 2 типа: отеки, боль, открытые язвы или вросшие ногти на пальцах ног являются признаками

Отек стопы или лодыжки

Боль в ногах

Открытые раны на ногах, которые медленно заживают или дренируют

Вросшие ногти на ногах или ногти на ногах, пораженные грибком

Ежедневно мойте ноги теплой водой с мягким мылом.

Ежедневно проверяйте свои ноги на наличие язв, волдырей, покраснений, мозолей или любых других проблем.

Если кожа на ногах сухая, увлажняйте ее, нанося лосьон после мытья и сушки ног.

Аккуратно сгладьте мозоли и мозоли наждачной доской или пемзой.

Проверяйте ногти на ногах раз в неделю

Всегда носите закрытую обувь или тапочки

Всегда носите носки или чулки

Носите обувь, которая хорошо сидит. Купите обувь из парусины или кожи и медленно разнашивайте ее.

Всегда проверяйте внутреннюю часть обуви, чтобы убедиться, что внутри не осталось никаких предметов.

Берегите ноги от жары и холода.

Если вы курите, остановитесь. Курение может усугубить проблемы с кровотоком.

Если у вас есть проблема со стопой, которая ухудшается или не заживает, обратитесь к врачу.

Убедитесь, что ваш врач-диабетолог проверяет ваши ноги во время каждого осмотра.

Посещайте своего ортопеда каждые 2–3 месяца для осмотра.

«У диабетиков больше шансов иметь серьезные проблемы со стопами, которые могут привести к ампутации», — объясняет Diabetes UK.