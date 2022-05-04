Психические заболевания приводят к проблемам с сердцем и давлением

«Мы рассмотрели 12 исследований людей с тревожными, депрессивными и паническими расстройствами и обнаружили, что независимо от возраста психические заболевания в значительной степени связаны с большими колебаниями артериального давления в течение дня», — рассказывает доктор Лим.

«Многим кажется, что здоровое сердце — это сердце, бьющееся, как метроном, но это не так. Оно должно приспосабливаться, чтобы противостоять экологическим и психологическим вызовам. Постоянно меняющийся сердечный ритм на самом деле является признаком хорошего здоровья».

«Вывод из этого исследования заключается в том, что нам нужно уделять больше внимания физическим последствиям психических заболеваний, — подчеркивает доктор Лим. — Это серьезное глобальное бремя, затрагивающее от 11 до 18 % (один миллиард) людей во всем мире».