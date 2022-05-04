Психические заболевания приводят к проблемам с сердцем и давлением
Ученые Университета Южной Австралии обнаружили еще одну причину, по которой общество должно уделять больше внимания психическому здоровью — оно тесно связано с колебаниями артериального давления и частоты сердечных сокращений. Новое исследование, опубликованное в журнале BioMedical Engineering, установило связь между психическими заболеваниями и широкими колебаниями артериального давления, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и повреждению органов. Доктор Ренли Лим и ее коллеги подчеркивают, что существуют убедительные доказательства того, что психические заболевания влияют на вегетативные функции организма, включая артериальное давление, частоту сердечных сокращений, температуру и дыхание.
«Мы рассмотрели 12 исследований людей с тревожными, депрессивными и паническими расстройствами и обнаружили, что независимо от возраста психические заболевания в значительной степени связаны с большими колебаниями артериального давления в течение дня», — рассказывает доктор Лим.
Ученые также обнаружили, что у людей с психическими заболеваниями частота сердечных сокращений не адаптируется к внешним стрессорам должным образом.
«Многим кажется, что здоровое сердце — это сердце, бьющееся, как метроном, но это не так. Оно должно приспосабливаться, чтобы противостоять экологическим и психологическим вызовам. Постоянно меняющийся сердечный ритм на самом деле является признаком хорошего здоровья».
Снижение вариабельности сердечного ритма (ВСР) часто встречается у людей с психическими заболеваниями и указывает на то, что реакция организма на стресс слабая, что усугубляет негативные последствия хронического стресса. В отличие от частоты сердечных сокращений человека (сколько раз сердце бьется в минуту), которая обычно постоянна, ВСР является более сложным параметром и представляет собой время между двумя сердечными сокращениями, которое должно меняться в зависимости от внешних стрессоров. Низкая ВСР возникает, когда организм находится в режиме «бей или беги», легко подвергается стрессу и часто встречается у людей с хроническими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые и психические проблемы.
В то время как большие колебания артериального давления (АД) в течение дня нежелательны, ночью систолическое давление должно падать на 10-20 %, чтобы дать возможность сердцу отдохнуть. Исследователи обнаружили, что у людей с проблемами психического здоровья ночью артериальное давление падает недостаточно. Уменьшение составляло менее 10 %.
«Вывод из этого исследования заключается в том, что нам нужно уделять больше внимания физическим последствиям психических заболеваний, — подчеркивает доктор Лим. — Это серьезное глобальное бремя, затрагивающее от 11 до 18 % (один миллиард) людей во всем мире».
Ранее ученые рассказали, как высокий ИМТ в детстве влияет на будущее здоровье.
Ренли Лим
Здоровье
Доктор фармакологии
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