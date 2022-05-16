Жировая болезнь печени: углеводы могут быть "спусковым крючком" - врач
Первая стадия жировой болезни печени в большинстве случаев не представляет опасности, по мере того, как состояние прогрессирует, оно становится более опасным. От печеночной недостаточности до рака нелеченная неалкогольная жировая болезнь печени может вызвать серьезные осложнения. По словам эксперта, одним из триггеров этого состояния являются рафинированные углеводы.
«Жирная печень — распространенное заболевание в западном мире из-за нашего богатого рациона и высокого уровня ожирения, а также отсутствия физической активности», — сказала доктор Клэр Моррисон. «Большинство людей с ожирением печени не подозревают, что оно у них есть, поскольку оно, как правило, не вызывает симптомов, особенно на ранних стадиях».
Жировая болезнь печени описывает ряд состояний, которые имеют одну общую черту — накопление жира в печени. Одним из пищевых компонентов, который может привести к накоплению избыточного жира в органе, являются рафинированные углеводы.
Жирная печень развивается, когда в печени откладывается лишний жир. Обычно это происходит из-за того, что вы едите слишком много, особенно рафинированных углеводов (крахмалистые или сладкие продукты).
«Эти продукты вызывают повышение уровня сахара в крови, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать инсулин — гормон, побуждающий организм накапливать жир. Это порочный круг, поскольку жир в печени ухудшает ее способность реагировать на инсулин, что приводит к резистентности к инсулину и, следовательно, к выработке большего количества инсулина».
К рафинированным углеводам относятся:
- Подслащенные сахаром продукты, такие как пирожные, печенье, сладости и выпечка
- Газированные напитки и некоторые фруктовые соки и коктейли
- Белая паста и белый хлеб
- Белый рис
- Сухие завтраки с сахаром, зерновые батончики и энергетические батончики
Клэр Моррисон
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