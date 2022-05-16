Жировая болезнь печени: углеводы могут быть "спусковым крючком" - врач

«Жирная печень — распространенное заболевание в западном мире из-за нашего богатого рациона и высокого уровня ожирения, а также отсутствия физической активности», — сказала доктор Клэр Моррисон. «Большинство людей с ожирением печени не подозревают, что оно у них есть, поскольку оно, как правило, не вызывает симптомов, особенно на ранних стадиях».

«Эти продукты вызывают повышение уровня сахара в крови, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать инсулин — гормон, побуждающий организм накапливать жир. Это порочный круг, поскольку жир в печени ухудшает ее способность реагировать на инсулин, что приводит к резистентности к инсулину и, следовательно, к выработке большего количества инсулина».

Подслащенные сахаром продукты, такие как пирожные, печенье, сладости и выпечка

Газированные напитки и некоторые фруктовые соки и коктейли

Белая паста и белый хлеб

Белый рис

Сухие завтраки с сахаром, зерновые батончики и энергетические батончики