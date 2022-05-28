Высокий уровень холестерина: звук сужающихся артерий, который «можно услышать»

«Ваш врач может обнаружить слабый или отсутствующий пульс в артериях болезненной ноги. С помощью стетоскопа он или она может услышать шум, который представляет собой звук движения крови по суженным артериям. Возможно, вам придется пройти ультразвуковое исследование, чтобы определить местонахождение закупорки», - говори кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Заболевание периферических артерий (ЗПА) является хроническим и прогрессирующим заболеванием, которое ведет к частичной или полной окклюзии сосудов. Конечности обычно страдают в первую очередь, потому что им требуется больше кислорода из-за физической нагрузки.Поскольку кровоток затруднен,Но во время диагностических обследований практикующие врачи могут искать определенный звук для диагностики болезни.Ваш врач может обнаружить признаки ЗПА во время физического осмотра, такие как слабый или отсутствующий пульс ниже суженного участка артерии, свистящие звуки над артериями, которые можно услышать с помощью стетоскопа.Тело добавляет плохое заживление ран в области, где ваш кровоток ограничен, и снижение артериального давления в пораженной конечности также может быть признаком сужения артерий. Высокий уровень холестерина считается одним из основных факторов, влияющих на состояние, поскольку он состоит в основном из молекул с низким содержанием липопротеинов, которые фиксируются на внутренней оболочке артерий.Ряд мер может помочь скорректировать уровень холестерина, но соблюдение здорового питания имеет первостепенное значение.Ранее Медикфорум писал о синдроме беспокойных ног.