Врач назвал 2 ощущения глазах, которые сигнализируют о «повреждении» из-за высокого сахара
Число жертв диабета растет быстрее, чем предполагалось, опережая все прогнозы, сделанные за последнее десятилетие. Образ жизни и малоподвижный образ жизни повышают восприимчивость к диабету 2 типа. Если эти факторы являются причиной, состояние можно обратить вспять, но для этого крайне важно раннее обнаружение. Поскольку высокий уровень сахара в крови повреждает сетчатку, давление и боль в глазах могут возникать.
Диабет возникает из-за неспособности вырабатывать инсулин или эффективно реагировать на гормон. Результатом этого является дисфункция высокого уровня сахара в крови, которую необходимо тщательно лечить, чтобы предотвратить телесные повреждения. Невыполнение этого требования может привести к необходимости ампутации, слепоте и, в тяжелых случаях, к смерти.
Нервная чувствительность глаз затрудняет игнорирование повреждения глазного сахара в крови.
"Когда высокий уровень сахара в крови повреждает кровеносные сосуды сетчатки, это приводит к образованию новых аномальных сосудов. Если эти кровеносные сосуды растут внутри радужной оболочки глаза, это может вызвать повышение давления и в конечном итоге привести к неоваскулярной глаукоме. Диабет может вызвать проблемы с глазами. Боль или давление в одном или обоих глазах могут быть признаком повреждения сетчатки. Размытое или двоение в глазах, темные пятна или пустые области и проблемы со зрением в уголках глаз — это другие симптомы, на которые следует обратить внимание", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева, специально для МедкФорум.
Высокий уровень сахара в крови, связанный с диабетом, иногда в сочетании с гипертонией, может привести к отеку и ослаблению кровеносных сосудов в глазах. Иногда это вызывает утечку в стекловидное тело, добавил эксперт.
В этих поврежденных кровеносных сосудах также может образоваться рубцовая ткань, которая в конечном итоге может оттянуть сетчатку от задней части глаза, потенциально опасные проблемы, называемые отслойкой сетчатки.
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