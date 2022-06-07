Онкология: «сильный» запах, который сигнализируют о нескольких типах рака
Проявления рака многогранны и обширны, что в некоторых случаях затрудняет диагностику. Однако, как правило, симптомы, как правило, отражают место происхождения опухоли. Когда эти предупреждающие знаки проявляются физически, они могут вызывать запах. Это особенно верно в отношении опухолей, которые прорываются через поверхность кожи, оставляя после себя мертвые ткани.
Когда опухоли изъязвляются, они могут издавать запах, который широко описывается как неприятный и сильный.
«Язвенная раковая рана — это когда рак, растущий под кожей, прорывается через кожу и образует рану», - говорит онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум.
Эти раны, иногда с медицинской точки зрения называемые «окуривающими» ранами, являются результатом повреждения кровеносных сосудов опухолью. Опухоли способны блокировать и повреждать мелкие сосуды, что приводит к нарушению циркуляции кислорода.
"Если не принять срочные меры, это может привести к некрозу или отмиранию тканей, оставляя рану, которая может инфицироваться и изъязвляться. Хотя эти типы осложнений редко наблюдаются у онкологических больных, они возможны при некоторых видах рака", - добавляет Воробьев.
На самом деле язвенный рак может развиться в той части тела, где опухоль возникла или куда она распространилась. Изъязвление, однако, более вероятно при раке молочной железы, головы и шеи или при меланоме.
Отчасти это связано с тем, что эти виды рака развиваются близко к коже или на ней. Если рана давит на нервы, это может вызвать боль в месте язвы или в другом месте тела. Поскольку язва выступает из кожи, в месте раны могут быть видны подтекания или выделения. Это может испускать «сильный» и «неприятный» запах.
Иногда заболевание запускает в организме ряд различных биохимических процессов, которые могут приводить к выработке различных летучих молекул.
«Согласно научной литературе, есть доказательства того, что запах может содержать маркеры рака легких, рака груди, диабета, меланома и многое другое».
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