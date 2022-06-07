Онкология: «сильный» запах, который сигнализируют о нескольких типах рака

«Язвенная раковая рана — это когда рак, растущий под кожей, прорывается через кожу и образует рану», - говорит онколог Андрей Воробьев в интервью МедикФорум.





"Если не принять срочные меры, это может привести к некрозу или отмиранию тканей, оставляя рану, которая может инфицироваться и изъязвляться. Хотя эти типы осложнений редко наблюдаются у онкологических больных, они возможны при некоторых видах рака", - добавляет Воробьев.

«Согласно научной литературе, есть доказательства того, что запах может содержать маркеры рака легких, рака груди, диабета, меланома и многое другое».