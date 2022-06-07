Онкология: чувство после употребления алкоголя может сигнализировать о раке
Одним из упущенных признаков рака, отмеченным в ранних исследованиях, может быть неприятное ощущение после употребления алкоголя.
Согласно ранним данным, симптомы включают боль после употребления всего одного или двух глотков алкоголя.
"Влияние рака на толерантность к алкоголю редко обсуждается, но один из немногих ученых. Некоторые виды непереносимости алкоголя, включая боль, встречаются чаще, чем считалось ранее", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум. Непереносимость алкоголя возникает, когда в вашем организме нет надлежащих ферментов для расщепления токсинов, содержащихся в алкоголе. Это вызвано унаследованными (генетическими) чертами, которые чаще всего встречаются у азиатов. Другие ингредиенты, обычно встречающиеся в алкогольных напитках, особенно в пиве или вине, могут вызывать реакции непереносимости".
Интересно, что непереносимость алкоголя во многих ее формах была признана осложнением лимфомы Ходжкина. Было признано, что некоторые пациенты с болезнью Ходжкина испытывают боль в месте болезни, если они употребляют алкоголь.
"Может быть достаточно одного-двух глотков пива или вина", - добавил врач-онколог.
Такое же количество алкоголя, способное вызвать боль, может вызвать другие местные эффекты, включая кровотечение. Часто пациенты замечают, что их порог в отношении алкоголя также снижается, отметил ученый.
Ранее Медикфорум писал о признаках высокого сахара в крови.
Оставить комментарий