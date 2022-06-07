Онкология: чувство после употребления алкоголя может сигнализировать о раке

"Влияние рака на толерантность к алкоголю редко обсуждается, но один из немногих ученых. Некоторые виды непереносимости алкоголя, включая боль, встречаются чаще, чем считалось ранее", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум. Непереносимость алкоголя возникает, когда в вашем организме нет надлежащих ферментов для расщепления токсинов, содержащихся в алкоголе. Это вызвано унаследованными (генетическими) чертами, которые чаще всего встречаются у азиатов. Другие ингредиенты, обычно встречающиеся в алкогольных напитках, особенно в пиве или вине, могут вызывать реакции непереносимости".

"Может быть достаточно одного-двух глотков пива или вина", - добавил врач-онколог.