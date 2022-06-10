Долголетие: 3 фактора, связанных с выживанием после 75 лет

"В ходе исследования был выявлен ряд поддающихся изменению факторов. Физическая активность наиболее тесно связана с выживанием; средний возраст на момент смерти участников, которые регулярно плавали, ходили пешком или занимались гимнастикой, был на два года выше, чем у тех, кто этого не делал", - прокомментировала исследование врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Среди «самых пожилых» (85 лет и старше) и людей с хроническими заболеваниями средний возраст на момент смерти был на четыре года выше для людей с низким профилем риска по сравнению с людьми с высоким профилем риска. Даже после 75 лет такой образ жизни, как отказ от курения и физическая активность, связаны с более длительной выживаемостью".