Долголетие: 3 фактора, связанных с выживанием после 75 лет
Вы не выбирали свои гены или среду, в которую попали. И ставки высоки. Эти факторы могут формировать траекторию вашей жизни. Тем не менее, исследования показывают, что вы можете многое сделать, чтобы улучшить свои обстоятельства.
Ученые давно стремилось определить «модифицируемые» факторы, связанные с долголетием среди взрослых в возрасте 75 лет и старше.
Половина участников исследования прожили дольше 90 лет. Половина нынешних курильщиков умерла на год раньше, чем некурящие.
"В ходе исследования был выявлен ряд поддающихся изменению факторов. Физическая активность наиболее тесно связана с выживанием; средний возраст на момент смерти участников, которые регулярно плавали, ходили пешком или занимались гимнастикой, был на два года выше, чем у тех, кто этого не делал", - прокомментировала исследование врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Выживаемость людей с профилем низкого риска (здоровый образ жизни, участие по крайней мере в одном досуге и активное или умеренное общение в социальных сетях) была на 5,4 года больше, чем у людей с профилем высокого риска (нездоровый образ жизни, отсутствие участия в досуговых мероприятиях, а также ограниченное или слабое общение в социальных сетях).
"Среди «самых пожилых» (85 лет и старше) и людей с хроническими заболеваниями средний возраст на момент смерти был на четыре года выше для людей с низким профилем риска по сравнению с людьми с высоким профилем риска. Даже после 75 лет такой образ жизни, как отказ от курения и физическая активность, связаны с более длительной выживаемостью".
Употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях, а также потребление необходимого количества пищи и напитков для достижения и поддержания здорового веса тела.
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