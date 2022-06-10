Невролог Хорошев рассказал о проблеме головной боли летом

«В самое жаркое время усиливается потоотделение, из-за чего возможен дефицит жидкости. Это и является главной причиной головных болей, которые возникают летом», - заметил врач невролог.

«Летом для профилактики головных болей следует выпивать от двух до двух с половиной литров воды в сутки», - поделился мнением медик.