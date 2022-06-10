Невролог Хорошев рассказал о проблеме головной боли летом
По словам врача невролога Павла Хорошева, многие люди летом могут страдать от головной боли.
Хорошев заявил в интервью, что типичной проблемой со здоровьем являются головные боли, и примерно 90 случаев такой боли возникают вследствие недостаточного употребления воды.
«В самое жаркое время усиливается потоотделение, из-за чего возможен дефицит жидкости. Это и является главной причиной головных болей, которые возникают летом», - заметил врач невролог.
Павел Хорошев уточнил, что слишком низкий уровень жидкости негативно сказывается на процессах кровоснабжения мозга, что и провоцирует головную боль.
«Летом для профилактики головных болей следует выпивать от двух до двух с половиной литров воды в сутки», - поделился мнением медик.
В то же время, сказал врач, имеющиеся у человека болезни почек или сердца требуют иного употребления жидкости, оно должно оговариваться с лечащим специалистом.
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