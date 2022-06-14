Как предотвратить тромбы и разжижать кровь?

«Когда появляется нарушение свертываемости крови, образуются тромбы. Увеличить риск образования тромбов может малоподвижный образ жизни, перенесенные операции, онкологические заболевания», — говорит эксперт.

Образование сгустков крови и их рассасывание происходит в наших сосудах всегда. Этот механизм заложен в нас по умолчанию и именно он спасает нас от потери крови при травмах.О наличии тромбоза говорят такие симптомы: внезапная боль и отечность, трудности при ходьбе из-за отечности, острая боль в груди, учащенное сердцебиение, проблемы с дыханием, сильная боль в брюшной полости, бледность или синюшность кожи.Предотвратить образование тромбов помогут простые методы. В первую очередь, это физическая активность. Активизировать кровообращение поможет даже простая ходьба.В тяжелых случаях принимают антикоагулянты, но только по назначению врача и строго по инструкции.В условиях стационара часто используют специальные аппараты и манжеты компрессионной терапии. В повседневной жизни аналогом могут быть компрессионные чулки (по назначению врача).Чтобы улучшить кровообращение, устройте свое спальное место так, чтобы ноги были примерно на 10 см выше изголовья.Старайтесь сокращать объемы потребляемой соли. Она вызывает отечность и соответственно повышает риск появления тромбов.