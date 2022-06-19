Деменция: желание отдавать деньги другим может сигнализировать о «ранних» стадиях болезни

"В новом исследовании рассматривались отношения с использованием парадигмы поведенческой экономики. Участников оценивали, поставив их в сценарий, в котором они должны были решить, дать или оставить настоящие деньги. После этого их попросили решить, дать ли деньги анонимному лицу или оставить их себе. Добровольцам дали 10 долларов и проинструктировали распределить их по своему усмотрению с шагом в 1 доллар между собой и анонимным человеком. Выяснилось, что те, кто набрал меньше баллов в когнитивных тестах, чаще раздавали деньги".

«Считается, что проблемы с обращением с деньгами являются одним из ранних признаков болезни Альцгеймера, и это открытие подтверждает это мнение».