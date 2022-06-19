Деменция: желание отдавать деньги другим может сигнализировать о «ранних» стадиях болезни
Деменция уже представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию, но без лечения в ближайшем будущем болезнь продолжает быстро прогрессировать. Однако ранняя диагностика может открыть двери для своевременного лечения и продлить качество жизни.
По словам врача-невролога Александры Алехиной, готовность раздавать деньги может быть связана с когнитивным профилем раннего Альцгеймера.
Она сказала в интервью МедикФорум:
"В новом исследовании рассматривались отношения с использованием парадигмы поведенческой экономики. Участников оценивали, поставив их в сценарий, в котором они должны были решить, дать или оставить настоящие деньги. После этого их попросили решить, дать ли деньги анонимному лицу или оставить их себе. Добровольцам дали 10 долларов и проинструктировали распределить их по своему усмотрению с шагом в 1 доллар между собой и анонимным человеком. Выяснилось, что те, кто набрал меньше баллов в когнитивных тестах, чаще раздавали деньги".
Эти когнитивные тесты обычно используются для диагностики болезни Альцгеймера на начальных стадиях. Участники, которые пожертвовали больше, набрали значительно меньше баллов по нейропсихологическим тестам, которые, как известно, чувствительны к ранней болезни Альцгеймера.
Целями будущих исследований является понимание, почему некоторые пожилые люди могут быть более восприимчивы, чем других к жульничеству, мошенничеству или финансовой эксплуатации.
«Считается, что проблемы с обращением с деньгами являются одним из ранних признаков болезни Альцгеймера, и это открытие подтверждает это мнение».
Если человек испытывает какие-то изменения в своем альтруистическом поведении, это может указывать на то, что изменения также происходят в мозгу.
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