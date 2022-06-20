Онкология: учащенное сердцебиение сигнализирует, что раковая опухоль давит на сердце

«У вас может быть постоянный кашель, одышка или вы можете похудеть без всяких усилий. У некоторых людей учащенное сердцебиение возникает из-за того, что легкие оказывают давление на сердце».

"Учащенное сердцебиение является частым явлением у людей, больных раком. Они определяются как быстрая пульсация или аномально быстрое или нерегулярное биение сердца".

«Сначала основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ногтевым ложем — блестящей. Затем ногти начинают искривляться больше, чем обычно, если смотреть сбоку. Наконец, кончики пальцев могут опухнуть; считается, что это вызвано скоплением жидкости в мягких тканях пальцев».