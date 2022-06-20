Онкология: учащенное сердцебиение сигнализирует, что раковая опухоль давит на сердце
Существует более 200 видов рака, и самым опасным из них является рак легких. К сожалению, болезнь редко дает предупреждающие признаки на начальных стадиях, что затрудняет ее обнаружение, пока она еще поддается лечению. По словам врача-онколога Андрея Воробьева, менее известным признаком потенциально смертельной болезни может быть учащенное сердцебиение.
Предупреждающие признаки рака легких не всегда очевидны на начальных стадиях заболевания. Специально для МедикФорум Воробьев назвал симптомы, которые можно «довольно легко игнорировать».
«У вас может быть постоянный кашель, одышка или вы можете похудеть без всяких усилий. У некоторых людей учащенное сердцебиение возникает из-за того, что легкие оказывают давление на сердце».
Более того, к тому времени, когда появляются более тревожные симптомы, такие как рецидивирующая пневмония или бронхит, болезнь, вероятно, уже распространилась.
"Учащенное сердцебиение является частым явлением у людей, больных раком. Они определяются как быстрая пульсация или аномально быстрое или нерегулярное биение сердца".
Они представляют собой сложную диагностическую сущность, в которой в настоящее время нет доступных руководств, основанных на доказательствах.
Поскольку учащенное сердцебиение является редким предупреждающим признаком рака легких, врачи рекомендуют обращать внимание на другие предупреждающие признаки заболевания. Они могут включать персистирующую инфекцию грудной клетки, кашель с кровью или боль при дыхании и кашле.
У 35% людей с немелкоклеточным раком легкого встречается также утолщение пальцев.
«Сначала основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ногтевым ложем — блестящей. Затем ногти начинают искривляться больше, чем обычно, если смотреть сбоку. Наконец, кончики пальцев могут опухнуть; считается, что это вызвано скоплением жидкости в мягких тканях пальцев».
Ранее Медикфорум писал о напитках для стабилизации давления.
Оставить комментарий