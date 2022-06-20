Онкология: безболезненное уплотнение под кожей может быть признаком редкой раковой опухоли

"Саркомы мягких тканей часто не имеют «явных» симптомов на ранних стадиях. Опасайтесь «безболезненной шишки, которую нелегко перемещать и которая со временем увеличивается. Это происходит из-за отека под кожей", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

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«Вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть комок, особенно тот, который со временем становится больше», - советует врач.

возраст

определенные генетические состояния, такие как нейрофиброматоз первого типа и ретинобластома

предыдущая лучевая терапия

воздействие определенных химических веществ, включая винилхлорид, диоксины и феноксиуксусные гербициды



