Онкология: безболезненное уплотнение под кожей может быть признаком редкой раковой опухоли
Саркомы мягких тканей представляют собой группу «редких» видов рака, обнаруживаемых в тканях, которые соединяют, поддерживают и окружают другие структуры и органы тела. В результате обычно поражаются части тела, включая жир, мышцы, кровеносные сосуды, глубокие ткани кожи, сухожилия и связки. Это означает, что саркомы мягких тканей могут расти практически в любой части вашей анатомии.
Как и все виды рака, возможные методы лечения будут зависеть от человека и стадии рака. Лучевая терапия и химиотерапия являются вариантами, но при достаточно раннем обнаружении операция является наиболее распространенным способом удаления сарком мягких тканей.
"Саркомы мягких тканей часто не имеют «явных» симптомов на ранних стадиях. Опасайтесь «безболезненной шишки, которую нелегко перемещать и которая со временем увеличивается. Это происходит из-за отека под кожей", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Другие симптомы включают в себя:
- вздутие живота может вызвать боль в животе, постоянное чувство переполнения и запор
- опухоль возле легких может вызвать кашель или одышку
«Вы должны обратиться к врачу общей практики, если у вас есть комок, особенно тот, который со временем становится больше», - советует врач.
Точно неизвестно, что вызывает саркомы мягких тканей, но есть ряд вещей, которые могут увеличить риск.
Это включает:
- возраст
- определенные генетические состояния, такие как нейрофиброматоз первого типа и ретинобластома
- предыдущая лучевая терапия
- воздействие определенных химических веществ, включая винилхлорид, диоксины и феноксиуксусные гербициды
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