Повышенный холестерин: врач назвал 2 видимых признака на ногах

«Семейная гиперхолестеринемия (СГ), наследственной причиной повышенного уровня холестерина. Если у вас есть это, у вас могут появиться мягкие отеки на суставах пальцев, коленях или ахилловом сухожилии (в задней части лодыжки)».

"Другой признак, который может появиться в этой области, связан с состоянием, вызванным холестерином, называемым заболеванием периферических артерий (PAD)".