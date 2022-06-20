Повышенный холестерин: врач назвал 2 видимых признака на ногах

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Повышенный холестерин: врач назвал 2 видимых признака на ногах

Подобно высокому кровяному давлению, высокий уровень холестерина не вызывает много настораживающих признаков. Воскообразное вещество в вашей крови может незаметно накапливаться и вызывать сужение артерий. Тем не менее, ваши ноги могут содержать некоторые подсказки.

От отечности до изменения цвета ног — есть несколько явных признаков, связанных с высоким уровнем холестерина.
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Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала МедикФорум о двух симптомах высокого холестерина на ногах:
«Семейная гиперхолестеринемия (СГ), наследственной причиной повышенного уровня холестерина. Если у вас есть это, у вас могут появиться мягкие отеки на суставах пальцев, коленях или ахилловом сухожилии (в задней части лодыжки)».

Таким образом, отек в этих областях может указать на виновника. Однако этот признак связан только с семейной гиперхолестеринемией.
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Этот диагноз повышает риск сердечных заболеваний и повышенный риск раннего сердечного приступа. Это наследственное заболевание влияет на то, как ваш организм перерабатывает холестерин.
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Присутствуя с рождения, симптомы или проблемы могут проявиться только в более позднем возрасте. Но это не единственная подсказка в ваших ногах, которая может указывать на высокий уровень холестерина. 

"Другой признак, который может появиться в этой области, связан с состоянием, вызванным холестерином, называемым заболеванием периферических артерий (PAD)".

ЗПА вызвана накоплением холестерина в артериях, что ограничивает приток крови к ногам. Хотя это происходит только после того, как уровень холестерина прогрессирует, существуют видимые признаки, привлекающие внимание к основной причине.

Обе ноги часто поражаются одновременно, но боль может усиливаться в одной конкретной ноге.

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