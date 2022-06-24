Дефицит витамина B12: как ваш мобильный телефон чувствует себя в кармане? «тонкий» знак

"Здоровый 54-летний мужчина испытал своеобразный случай «знака мобильного телефона». Компьютерный инженер настолько забеспокоился, что обратился к своему лечащему врачу, когда заметил, что больше не чувствует «звонка» своего мобильного телефона, когда он находится в режиме «только вибрация» в кармане", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Еще одной подсказкой было то, что пациент много лет был строгим вегетарианцем. Вегетарианцы и веганы гораздо более склонны к развитию дефицита B12, потому что лучшие источники B12 находятся в продуктах животного происхождения. Пациента лечили инъекциями витамина В12, которые в то время он продолжал получать ежемесячно", - добавляет врач.

«Этот «признак мобильного телефона» можно использовать в качестве тонкого раннего признака дефицита витамина B12, поскольку снижение вибрационной чувствительности в нижних конечностях является распространенным ранним признаком».