Дефицит витамина B12: как ваш мобильный телефон чувствует себя в кармане? «тонкий» знак
Витамин B12 питает организм, вырабатывая эритроциты и поддерживая мозг и нервную систему. Естественно, вы не оцените ту роль, которую играет B12, если получаете его в достаточном количестве. Только когда вам не хватает B12, его вклад становится прискорбно очевидным.
Дефицит витамина B12 может иметь странные и пагубные последствия для организма. Примером этого служит отчет о клиническом случае.
"Здоровый 54-летний мужчина испытал своеобразный случай «знака мобильного телефона». Компьютерный инженер настолько забеспокоился, что обратился к своему лечащему врачу, когда заметил, что больше не чувствует «звонка» своего мобильного телефона, когда он находится в режиме «только вибрация» в кармане", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Проверка его здоровья не выявила каких-либо других жалоб, за исключением некоторых нарушений памяти, которые возникли относительно недавно. Физикальное обследование было совершенно нормальным, за исключением значительного снижения вибрационной чувствительности. Анализы крови отличались только низким уровнем B12 в сыворотке.
"Еще одной подсказкой было то, что пациент много лет был строгим вегетарианцем. Вегетарианцы и веганы гораздо более склонны к развитию дефицита B12, потому что лучшие источники B12 находятся в продуктах животного происхождения. Пациента лечили инъекциями витамина В12, которые в то время он продолжал получать ежемесячно", - добавляет врач.
Его уровень B12 в сыворотке вернулся к нормальному уровню, и он сообщил, что заметил улучшение своей памяти и "снова начал ощущать вибрации своего мобильного телефона через несколько недель после начала лечения".
«Этот «признак мобильного телефона» можно использовать в качестве тонкого раннего признака дефицита витамина B12, поскольку снижение вибрационной чувствительности в нижних конечностях является распространенным ранним признаком».
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