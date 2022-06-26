Врач-диетолог Строков: пропуск завтрака повышает уровень холестерина
Хотя некоторые меры образа жизни могут быть приняты для уменьшения его воздействия, есть одна вещь, которую люди никогда не должны делать.
Холестерин представляет собой жирное липидное вещество, присутствующее в организме; существует два типа этого важного для здоровья ингредиента, известного как ЛПНП и ЛПВП. ЛПНП означает липопротеин низкой плотности. Он формируется в виде бляшек в артериях и известен в просторечии как «плохой» холестерин.
"Лекарства могут использоваться для снижения уровня холестерина, основным способом атаки является изменение привычек образа жизни", - говорит диетолг-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Большинство этих привычек связаны с тем, что кто-то ест; обычно рекомендуется сбалансированная диета с низким содержанием жира и сахара. Некоторые «гуру» здоровья на различных сайтах сомнительного характера могут также рекомендовать пропускать приемы пищи, такие как завтрак.
Однако врачи уверяют, что этого делать нельзя.
"Да, пропуск завтрака может привести к потере веса, но может оказать негативное влияние на уровень холестерина. Исследование показало, что пропуск завтрака может привести к повышению уровня холестерина", - добавляет врач.
Хотя пропуск завтрака испытуемыми привел к потере веса, это также привело к увеличению концентрации общего холестерина по сравнению с употреблением на завтрак овсяной каши или глазированных кукурузных хлопьев.
Это означает, что пропуск завтрака оказал такое же влияние на уровень холестерина, как и тарелка сладких хлопьев.
Впоследствии это исследование добавило к старому аргументу о том, что завтрак — самый важный прием пищи за день.
Ранее Медикфорум писал о факторах риска меланомы.
Оставить комментарий