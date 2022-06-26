Врач-диетолог Строков: пропуск завтрака повышает уровень холестерина

"Лекарства могут использоваться для снижения уровня холестерина, основным способом атаки является изменение привычек образа жизни", - говорит диетолг-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Да, пропуск завтрака может привести к потере веса, но может оказать негативное влияние на уровень холестерина. Исследование показало, что пропуск завтрака может привести к повышению уровня холестерина", - добавляет врач.