Врач Андреева назвала симптомы и осложнения высокого давления, о которых следует знать

"Помимо хорошо известных осложнений, таких как сердечный приступ и инсульт, гипертония также может привести к заболеванию почек"., - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Опухшие лодыжки, ступни или руки (из-за задержки воды)

Сбивчивое дыхание

Кровь и/или белок в моче

Более частое мочеиспускание, особенно ночью (никтурия)

Зудящая кожа

«Болезни почек можно лечить с помощью комбинации лекарств и пищевых добавок. В более серьезных случаях может потребоваться диализ (лечение, при котором продукты жизнедеятельности искусственно удаляются из организма) или пересадка почки», - объясняет врач.

Головные боли

Размытое или двойное зрение

Регулярные носовые кровотечения

Сбивчивое дыхание