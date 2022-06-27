Врач Андреева назвала симптомы и осложнения высокого давления, о которых следует знать

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Врач Андреева назвала симптомы и осложнения высокого давления, о которых следует знать

Состояние, известное как гипертония, может привести к потенциально смертельным осложнениям, если с ним не справиться. Так что обнаружение любых признаков может спасти жизнь.

Высокое кровяное давление означает, что вашему сердцу приходится работать очень тяжело, чтобы перекачивать кровь по всему телу. В результате это создает дополнительную нагрузку не только на сердце и кровеносные сосуды, но и на другие органы, такие как мозг, почки и глаза.

"Помимо хорошо известных осложнений, таких как сердечный приступ и инсульт, гипертония также может привести к заболеванию почек"., - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Высокое кровяное давление может повредить мелкие кровеносные сосуды в почках и «помешать им работать должным образом».

Если это произойдет, скорее всего, вы почувствуете себя более уставшим, чем обычно.
И другие симптомы этого будут включать:
  • Опухшие лодыжки, ступни или руки (из-за задержки воды)
  • Сбивчивое дыхание
  • Кровь и/или белок в моче
  • Более частое мочеиспускание, особенно ночью (никтурия)
  • Зудящая кожа
«Болезни почек можно лечить с помощью комбинации лекарств и пищевых добавок. В более серьезных случаях может потребоваться диализ (лечение, при котором продукты жизнедеятельности искусственно удаляются из организма) или пересадка почки», - объясняет врач.

«Редко» человек будет испытывать только симптомы гипертонии. Однако они могут возникнуть, если у кого-то «очень высокое» кровяное давление.


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Сюда могут входить:
  • Головные боли
  • Размытое или двойное зрение
  • Регулярные носовые кровотечения
  • Сбивчивое дыхание
Врач советует людям «как можно скорее» обратиться к своему врачу общей практики, если у вас проявляются эти симптомы. Гипертония также может привести к образованию тромбов, также известных как тромбоз.


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