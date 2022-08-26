Диетолог Пономарева: скандинавская диета также полезна как и средиземноморская - список продуктов
Существуют десятки «здоровых» диет. Пожалуй, одной из самых известных и хорошо поддерживаемых является средиземноморская диета. Тем не менее, во многих частях Северной Европы прижилась другая, менее известная диета, которая может помочь снизить уровень холестерина. Продукты из которых она состоит, подходит жителям России.
Средиземноморская диета, основанная на цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах, морепродуктах, бобовых и орехах, изучалась годами. Доказано, что эта диета снижает кровяное давление и жесткость артерий — две вещи, которые могут вызвать сердечные заболевания. Врачи NHS также рекомендуют эту диету для снижения уровня «плохого» холестерина.
Но в скандинавских странах, где средиземноморская пища гораздо менее доступна, эксперты разработали собственную модель диеты, метко названную скандинавской диетой.
"Эта система питания использует продукты, доступные в скандинавских странах: морские водоросли и ламинарию, бруснику, рожь, ячмень, овес и многое другое", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Официально он был изобретен в начале 2000-х годов как часть документа под названием «Манифест новой скандинавской кухни», но в последующие годы был принят региональными правительствами.
Хотя это новинка, есть некоторые исследования, предполагающие, что диета может иметь такие же преимущества для здоровья, как и средиземноморская диета.
Скандинавская диета может уменьшить основной фактор, вызывающий широко распространенное заболевание, — «плохой» холестерин ЛПНП.
«Скандинавская диета улучшает кровяное давление, а также некоторые маркеры липидов в крови, и ее следует рассматривать как здоровую диету», - утверждает диетолог.
Скандинавская диета также состоит из продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и йода. Доказано, что омега-3, содержащие полиненасыщенные жиры, снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Йод помогает функции железы и регулирует химические вещества, такие как тироксин и трийодтиронин, которые вырабатываются щитовидной железой.
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