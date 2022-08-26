Диетолог Пономарева: скандинавская диета также полезна как и средиземноморская - список продуктов

"Эта система питания использует продукты, доступные в скандинавских странах: морские водоросли и ламинарию, бруснику, рожь, ячмень, овес и многое другое", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Скандинавская диета улучшает кровяное давление, а также некоторые маркеры липидов в крови, и ее следует рассматривать как здоровую диету», - утверждает диетолог.