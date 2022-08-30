Дефицит железа удваивает риск инсульта, делая кровь липкой
Инсульт — часто возникает в результате многолетнего нелеченного заболевания сосудов. Однако у него есть несколько других известных причин, и среди менее широко обсуждаемых — дефицит питательных веществ.
80 процентов инсультов можно предотвратить, если держать кровь в "хорошем состоянии". Важно избегать дефицита железа, так как оно приводит к тому, что кровь становится липкой и сгущается. Инсульты могут быть вызваны несколькими событиями свертывания крови, которые приводят к прерыванию притока крови к мозгу. Это впоследствии вызывает потерю функции мозга, которая может быть невосстановимой, если не будет проведено быстрое лечение.
"Дефицит железа потенциально может увеличить риск инсульта, делая кровь более липкой. Даже умеренно низкие уровни железа удваивают риск инсульта по сравнению с уровнями в середине нормального диапазона", - говори врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Умеренно низкий уровень железа определялся примерно как шесть микромолей на литр, в то время как нормальный диапазон составлял от 7 до 27 микромолей на литр.
Хотя исследователи считали, что липкая кровь может быть причиной инсульта, они не исключали возможности других механизмов.
Пока нет установленного объяснения того, почему дефицит железа вызывает инсульты. Выделено три возможных механизма действия.
«Первая гипотеза описывала, что снижение способности крови переносить кислород из-за анемии может привести к снижению поступления кислорода в мозг. Другая гипотеза утверждает, что низкий уровень циркулирующего кислорода может вызвать увеличение мозгового кровотока в качестве компенсации за недостаток оксигенации, что впоследствии может вызвать свертывание крови. Последняя теория предполагает, что «индуцированный дефицитом железа микроцитоз и тромбоцитоз могут вызвать состояние гиперкоагуляции и тромбоз», - объясняет Варфоломеев.
Если ваша диета вызывает железодефицитную анемию, ваш лечащий врач сообщит вам, какие продукты богаты железом, чтобы вы могли есть их больше.
Продукты с высоким содержанием фитиновой кислоты, такие как цельнозерновые, могут помешать вашему организму усваивать железо из других продуктов.
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