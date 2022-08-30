Дефицит железа удваивает риск инсульта, делая кровь липкой

"Дефицит железа потенциально может увеличить риск инсульта, делая кровь более липкой. Даже умеренно низкие уровни железа удваивают риск инсульта по сравнению с уровнями в середине нормального диапазона", - говори врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Первая гипотеза описывала, что снижение способности крови переносить кислород из-за анемии может привести к снижению поступления кислорода в мозг. Другая гипотеза утверждает, что низкий уровень циркулирующего кислорода может вызвать увеличение мозгового кровотока в качестве компенсации за недостаток оксигенации, что впоследствии может вызвать свертывание крови. Последняя теория предполагает, что «индуцированный дефицитом железа микроцитоз и тромбоцитоз могут вызвать состояние гиперкоагуляции и тромбоз», - объясняет Варфоломеев.