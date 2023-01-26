Гепатолог Южнова: тахикардия является симптомом тяжелой жировой болезни печени

"Одним из симптомов поздней стадии цирроза печени является тахикардия. Это медицинский термин для очень быстрого сердцебиения, особенно когда оно бьется со скоростью более 100 ударов в минуту. Для сравнения, нормальной частотой пульса считается от 60 до 100 ударов в минуту", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Сильный зуд кожи

Пожелтение белков глаз и кожи

Белые ногти

Концы пальцев становятся шире/толще (палые пальцы)

Отек ног, лодыжек, стоп

Вздутие живота (асцит)

Темная моча

Забывчивость, потеря памяти, спутанность сознания и сонливость

Дрожащими руками

Шатающаяся походка при ходьбе; склонность к падению

Как правило, плохое самочувствие и постоянная усталость.

Потеря аппетита

Потеря веса и истощение мышц

Тошнота (тошнота) и рвота

Болезненность/боль в области печени

Паукообразные мелкие кровеносные капилляры на коже выше уровня талии (паукообразные ангиомы)

Пятнистые красные ладони

Нарушенный режим сна

«Если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, вы должны немедленно обратиться к врачу, особенно если у вас недавно был диагностирован цирроз печени».

Жировая болезнь печени — это название ряда заболеваний печени, вызванных накоплением жира. Также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, она часто не проявляет симптомов и не причиняет вреда на ранних стадиях. Однако по мере прогрессирования заболевания могут возникать серьезные побочные эффекты.Печень является жизненно важным органом и выполняет более 500 функций, таких как обработка переваренной пищи. Поэтому любые проблемы с печенью могут стать опасными. Если жировую болезнь печени не лечить в течение некоторого времени, она может привести к самой тяжелой стадии, известной как цирроз.Это признак того, что печень «изо всех сил пытается функционировать».Ранее МедикФорум писал о том, почему появляется большой живот.

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