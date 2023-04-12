Гериатр Ткачева: пожилым людям с тахикардией не всегда нужны лекарства

«При учащенном сердцебиении какие-либо медикаментозные вмешательства надо осуществлять только после посещения кардиолога. Потому что причин недомогания может быть очень много. И принимать какое-то лекарство без консультации с врачом нельзя», - рассказала Ольга Ткачева в интервью «Москве 24».

Тахикардия характеризуется учащенными сердечными сокращениями, по-другому говоря, высоким пульсом. По словам врача, для пожилых людей он считается высоким, если число сердечных ударов составляет больше 80 за минуту. Гериатр Ткачева заметила, что людям с тахикардией противопоказаны крепкие, тонизирующие напитки в виде чая или кофе. Кроме того, специалист посоветовала пожилым россиянам не принимать в обстоятельствах усилившегося сердцебиения лекарства, не назначенные им врачом.Эксперт добавила, что частое сердцебиение не всегда имеет патологические причины и пожилым людям при тахикардии не всегда нужны лекарства. Сердце может начать биться чаще вследствие нагрузки или волнения. Если так, то терапия сводится к отдыху, к тому, чтобы человек смог присесть или прилечь, расслабиться.Но если сердце внезапно начинает биться чаще, когда человек ничем не занят, отдыхает или лежит, находится в покое, – это тревожный знак. С таким симптомом Ткачева посоветовала обращаться к терапевту или кардиологу и выяснять причину его возникновения. Гериатр уточнила, что иногда таким образом проявляется фибрилляции предсердий – при этом типе сердечной аритмии значительно повышается риск инсульта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие простые действия помогают улучшить самочувствие при возникающей аритмии.

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