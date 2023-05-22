Врач Захарова рассказала как часто нужно менять постельное белье

"Однако, если вы спите голышом или обильно потеете, вам следует менять простыни, пододеяльники и наволочки не реже одного раза в неделю", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Чтобы предотвратить это, вы также должны стирать одеяло и подушку каждые шесть месяцев".

В принципе, вполне достаточно обновлять постельное белье на вашей кровати каждые две недели.Дело в том, что мы делим наши спальные помещения с примерно миллионом пылевых клещей. Эти маленькие существа прячутся в матрасе, в постельном белье и одеяле. Их помет делает нас больными, а при регулярном вдыхании может вызвать аллергию на домашнюю пыль или астму.Кстати, постельное белье достаточно постирать при температуре 30-40 градусов с сильным или универсальным моющим средством. Если вы используете моющее средство для цветных вещей, всегда следует стирать чехлы при температуре 60 градусов.Ранее МедикФорум писал о причинах "упрямого" жира на животе.

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