Врач Ильинская: учащенное сердцебиение может сигналить об анемии и гипогликемии

«При недостатке воды сердцу приходится больше работать, чтобы перекачивать кровь. Кроме того, обезвоживание иногда может сопровождаться нарушением баланса электролитов, например низким содержанием калия, что является еще одной причиной частого сердцебиения», - объяснила врач.

Терапевт Ильинская сообщила в беседе с «МедикФорум», что учащенное сердцебиение определяется частотой сердечных сокращений более 100 ударов в минуту. Такая тахикардия может вызываться рядом причин. Летом к ним добавляется обезвоживание.Их потребление тоже может стать причиной тахикардии.Врач Ильинская обратила внимание, что гормоны щитовидной железы участвуют в функциях контроля над многими основными физиологическими процессами организма, включая частоту сердечных сокращений. Учащенное сердцебиение (тахикардия), как и сердечная аритмия нередко наблюдаются при гипертиреозе – состоянии повышенного уровня гормонов щитовидной железы.При анемии в организме снижены уровень железа, не хватает гемоглобина и эритроцитов, становятся вялым кровообращение. Частота сердечных сокращений в этом случае увеличивается, чтобы компенсировать имеющиеся недостатки кислорода и питательных веществ в крови.Врач сообщила, что многие люди, перенесшие ковид-инфекцию в острой или сильной форме, жалуются впоследствии на изменение сердечного ритма.Еще одна причина учащенного сердцебиения. Медик предупредила: гипоксемия может возникать из-за сердечной недостаточности и заболевания легких.По словам врача, тахиардия наблюдается при разных патологиях сердца – например, при врожденных пороках, сердечной недостаточности, миокардите.Учащенное сердцебиение может сигналить о гипогликемии. Врач конкретизировала, что это происходит потому, что низкий уровень сахара в крови заставляет организм выделять больше адреналина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранние симптомы диабета можно заметить при посещении туалета.

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