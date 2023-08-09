«Если вы страдаете от тахикардии, которая сопровождается сердцебиением, одышкой, тошнотой, головокружением и влажными, потными руками, следует срочно обратиться к врачу. В этом случае возможно, что тахикардия связана с мерцательной аритмией, сердечным приступом или ишемической болезнью сердца», - поделилась терапевт.

Сердце обычно бьется от 60 до 90 раз в минуту. Врачи говорят о тахикардии, когда сердцебиение достигает 140-180 ударов в минуту. Бывает так, что учащенное сердцебиение возникает ночью. О том, насколько оно опасно, терапевт Ильинская рассказала в беседе с «МедикФорум».По словам врача, в большинстве случаев за ночным учащенным сердцебиением не скрывается что-то угрожающее жизни, но иногда оно действительно оказывается тревожным маркером. Врач Ильинская рассказала, когда учащенное сердцебиение ночью указывает на инфаркт. Она посоветовала учитывать, возникают ли поимо тахиардии ночью другие неблагополучные состояния.Также, добавила Ильинская, к врачу нужно идти, если ночное учащенное сердцебиение участилось, стало возникать периодически. Она добавила, что таким образом могут проявляться гормональные изменения в организме вплоть до гипертиреоза, а также тревожные расстройства и стресс, низкие уровни в крови кислорода и сахара.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызывать носовые кровотечения у взрослых людей.

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