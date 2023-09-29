Врач Романенко: учащенное сердцебиение в покое возможно при болезни щитовидной железы

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боль в груди

Терапевт Татьяна Романенко: учащенное сердцебиение, возникающее в состоянии покоя, является неблагоприятным симптомом и требует выяснения причин.

Врач Романенко напомнила, что учащенное сердцебиение могут вызывать стрессовые события, повышение физических нагрузок, употребление кофеина. В этих обстоятельствах возникшая аритмия вполне закономерна,   опасности для человеческого здоровья она не представляет.

Если учащенное сердцебиение возникает в состояния покоя – например, когда человек лежит или спит, отдыхает – такое изменение сердечного ритма с большой вероятностью вызывается патологической причиной, предупредила медик.

Врач Романенко уточнила, что учащенное сердцебиение в покое возможно при болезни щитовидной железы.

«Одна из причин учащенного сердцебиения – это гиперфункция щитовидной железы, то есть гипертиреоз», - поделилась она с «Москвой 24».

Кроме того, подобная тахикардия, которую человек неожиданно ощущает в расслабленном состоянии, может указывать на органическую патологию сердца, дополнила терапевт. Специалистка посоветовала не игнорировать такое изменение сердечного ритма, обращаться к медикам, обследоваться.

Другими распространенными причинами учащенного сердцебиения в покое Романенко назвала повышенную температуру тела и прием лекарств.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких правил советует придерживаться кардиолог Сергей Бойцов для защиты от развития болезней сердца.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : учащенное сердцебиение, причины нарушения, Татьяна Романенко
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