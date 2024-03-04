Медики назвали 4 самых полезных продукта русской кухни, диетолог Пономарева выделила квашенную капусты и соленые помидоры
Корреспонденты портала «Доктор Питер» в свежей опубликованной статье назвали читателям 4 самых полезных продукта русской кухни. Открывают список супы, которые полезны для пищеварительного тракта.
По словам экспертов, супы являются настоящей изюминкой русской национальной кухни. Подобного количества вариантов данного блюда нет ни в одном другом государстве: речь идет об окрошке, рассольнике, солянке, борще, супе с фрикадельками, с крупами.
Врачи подчеркивают, такой обед полезен, так как не перегружает пищеварительную систему. При этом организм насыщается солидным количеством энергии.
Среди самых полезных продуктов русской кухни числятся и разносолы. Туристы часто поражаются обилием солений на столах.
Существенный плюс этих продуктов заключатся в том, что в процессе брожения они становится еще более полезными. В частности, капуста насыщается молочной кислотой, уничтожающей микробы, а также витамином С.
В России, как нигде в мире, любят простоквашу, ряженку, сметану и творог. Кисломолочные блюда — обязательный элемент здорового рациона: они дают много кальция, укрепляют иммунную защиту, делают кожу лучше и нормализуют пищеварение.
Врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум рассказала о пользе соленых помидоров и квашенной капусты.
"Квашеная капуста и соленые помидоры – это традиционные маринованные овощи, которые часто присутствуют в рационе различных культур. Они оба богаты многими полезными элементами, такими как витамины, минералы, антиоксиданты и пробиотики", - утверждает Пономарева.
Квашеная капуста
Пробиотики
Квашеная капуста является естественным источником пробиотиков, таких как лактобактерии.
"Пробиотики поддерживают здоровье кишечника и могут оказывать положительное воздействие на пищеварение".
Витамин С
Квашеная капуста богата витамином C, который является мощным антиоксидантом. Он способствует укреплению иммунитета, участвует в синтезе коллагена и имеет противовоспалительные свойства.
Клетчатка
Капуста содержит клетчатку, которая поддерживает здоровье кишечника, способствует чувству сытости и помогает в регуляции уровня сахара в крови.
Минералы
Она содержит минералы, такие как калий и магний, которые важны для поддержания нормального кровяного давления и функции мышц.
Соленые помидоры
Лицопин
Соленые помидоры, как и свежие, содержат лицопин – антиоксидант, который связан с предотвращением различных видов рака и поддержанием здоровья сердца.
Витамины и минералы
Помидоры являются источником витаминов C и К, а также минералов, таких как калий.
"Эти элементы поддерживают иммунитет, здоровье костей и многое другое".
Пониженный уровень калорий
Соленые помидоры могут быть низкокалорийной закуской с низким содержанием жиров, что делает их подходящими для тех, кто следит за своим весом.
"Важно помнить, что соленые овощи могут содержать повышенное количество соли, поэтому умеренность в их потреблении особенно важна для людей, следящих за уровнем натрия в рационе", - говорит Пономарева.
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