Медики назвали 4 самых полезных продукта русской кухни, диетолог Пономарева выделила квашенную капусты и соленые помидоры

"Квашеная капуста и соленые помидоры – это традиционные маринованные овощи, которые часто присутствуют в рационе различных культур. Они оба богаты многими полезными элементами, такими как витамины, минералы, антиоксиданты и пробиотики", - утверждает Пономарева.

Квашеная капуста

"Пробиотики поддерживают здоровье кишечника и могут оказывать положительное воздействие на пищеварение".

Соленые помидоры

"Эти элементы поддерживают иммунитет, здоровье костей и многое другое".

"Важно помнить, что соленые овощи могут содержать повышенное количество соли, поэтому умеренность в их потреблении особенно важна для людей, следящих за уровнем натрия в рационе", - говорит Пономарева.

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