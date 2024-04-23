Кардиолог Чехоева: учащенный пульс способствует образованию тромбов, врач Варфоломеев рассказал как не допустить закупорку артерий

"Учащенное сердцебиение само по себе может способствовать образованию тромбов в сердце, особенно при нарушении сердечного ритма", - подчеркнула кардиолог.

"Учащенный пульс сам по себе не способствует образованию тромбов. Однако учащенное сердцебиение может быть признаком некоторых состояний, которые повышают риск тромбообразования. Например, учащенный пульс может быть связан с нарушениями сердечного ритма, анемией или другими заболеваниями сердца и сосудов, которые в свою очередь могут способствовать образованию тромбов. Таким образом, важно выявить причину учащенного пульса и лечить основное заболевание для предотвращения тромбообразования", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Физическая активность

Правильное питание

Поддержание здорового веса

Контроль давления

Прерывание сидячего образа жизни

Избегание курения и употребления алкоголя

По мнению специалиста, увеличение частоты сердечных сокращений, вызванное физической активностью или стрессом, считается нормальным. Однако в других случаях повышенный пульс может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, такие как нарушение сердечного ритма, сердечная недостаточность, анемия или заболевания щитовидной железы.Отмечается, что тромбы, представляющие собой сгустки крови в сосудах, являются серьезной угрозой для здоровья, поскольку, откололись, они могут попасть в кровоток и повысить риск инсульта во много раз. Чтобы избежать образования тромбов, в случае постоянного повышенного пульса, следует обратиться к врачу для назначения крово-разжижающих препаратов.Регулярные физические упражнения способствуют поддержанию здоровья сердца и сосудов, улучшают кровообращение и снижают риск тромбообразования. Рекомендуется заниматься аэробными упражнениями, такими как ходьба, плавание или езда на велосипеде, не менее 30 минут в день, по меньшей мере, 5 дней в неделю.Употребление здоровой и сбалансированной диеты, богатой овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, рыбой и нежирными молочными продуктами, способствует снижению уровня холестерина в крови и улучшает состояние сосудов.Избыточный вес увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, повышая риск тромбообразования. Поддерживайте здоровый вес с помощью регулярной физической активности и здорового питания.Высокое артериальное давление может повреждать стенки сосудов, что способствует образованию тромбов. Регулярно измеряйте артериальное давление и следите за его показателями. При необходимости применяйте меры для его снижения под руководством врача.При длительном сидении рекомендуется делать перерывы для физических упражнений или просто для активного движения. Это поможет улучшить кровообращение и снизить риск тромбообразования в ногах.Никотин и алкоголь способствуют сужению сосудов и увеличивают риск тромбообразования. Избегайте курения и ограничивайте потребление алкоголя.Ранее МедикФорум писал о вреде фастфуда и выпечки для здоровья.

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