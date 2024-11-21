Врачи: тахикардия говорит о сердечном приступе, если вместе с ней появляется боль

«Если быстрое сердцебиение сопровождается другими симптомами – болью, давлением в груди, болями в плече, шее или животе, одышкой, тошнотой, рвотой или потерей сознания – это может свидетельствовать о сердечном приступе», - уточнили специалисты.

Появление тахикардии или учащенного сердцебиения может оказаться симптомом сердечного приступа. Но часто ее возникновение свидетельствует о менее опасных нарушениях – например, стрессе или избыточной нагрузке. Кроме того, вызывать ее может употребление кофеина или алкоголя, напомнили врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе.Как понять, что тахикардия говорит о сердечном приступе?По словам медиков, если вместе с учащенным сердцебиением появляется боль, нужно насторожиться и приготовиться к вызову скорой помощи.Врачи подчеркнули, что при возникновении названных признаков нужно оперативно обратиться за медицинской помощью. Не следует пытаться самостоятельно диагностировать состояние человека, так можно потерять время, имеющее огромное значение для спасения жизни в критической ситуации.Особенно важно быстро связаться с врачами, если приступ тахикардии, сопровождаемый болью в грудной клетке, возник у человека впервые.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что провокатором болезней сердца часто становится нездоровая щитовидная железа

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.