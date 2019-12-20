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Перикардит: как понять, что простуда или грипп дали осложнение на сердце

проблемы с сердцем

Если вирусы, вызывающие простуду и грипп, не полностью вылечены, они могут распространиться на сердце и вызвать воспаление перикарда. Это сердечное нарушение может провоцировать состояния, опасные для жизни, пишет портал MedikForum.ru.

Перикардит представляет собой воспаление перикарда, околосердечной сумки. Перикард стабилизирует положение сердца и защищает орган от перенапряжения из-за внешних воздействий. В случае воспаления в нем скапливается жидкость, что приводит к увеличению давления на сердце.

Если воспаление перикарда оказалось значительным и дало осложнение, может возникать состояние, при котором между мембранами перикарда накапливается так много жидкости, что это вызывает значительное ухудшение насосного действия сердца. В результате организм перестает адекватно снабжаться кровью, и кровяное давление падает. В таких обстоятельствах может возникать реальная угроза жизни человека.

Перикардит часто возникает из-за простуды. Причины острого перикардита не всегда понятны врачам, но точно известно, что воспаление околосердечной сумки может развиться как последствие перенесенных и недолеченных простуды и гриппа. Чаще всего вызывают перикардит вирус Коксаки, адено и эховирусы, с которыми обычно связаны простуда и грипп. Если такие инфекции не полностью вылечены, они могут распространиться на сердце и вызвать воспаление перикарда.

Другие причины перикардита. В редких случаях к его развитию ведут бактерии или грибки - например, это может из-за плохого лечения пневмонии или туберкулеза.

Иногда перикардит в связи с метаболическими патологиями, в частности, такими как сахарный диабет или гипотиреоз.

Болезнь также может проявляться как побочный эффект некоторых аутоиммунных заболеваний, конкретно красной волчанки, ревматизма.

Симптомы перикардита. Боль в груди, от умеренной до сильной, является основным симптомом острого перикардита. Характерна также боль в левой части груди, которая частично распространяется до верхней части живота и области лопатки.

Для перикардита типично, когда боль усиливается в положении лежа, при глубоком вдохе, а также при кашле или глотании, - и ослабевает, когда верхняя часть тела согнута вперед. Многие пациенты с перикардитом жалуются на боль, которую они описывают как «за грудиной».

Другие симптомы перикардита:
  • лихорадка,
  • общее недомогание,
  • учащенное сердцебиение,
  • учащенное дыхание, одышка,
  • тревога, повышенное беспокойство.
Если перикардит протекает хронически, обычно наблюдаются только незначительные и неспецифические проявления. Нередко при хроническом перикардите наблюдаются отеки в ногах.

Следует немедленно обратиться к врачу, если есть подозрение, что с сердцем что-то не так.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения указывает учащенное сердцебиение.
Теги : сердечно-сосудистые заболевания

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