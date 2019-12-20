Перикардит: как понять, что простуда или грипп дали осложнение на сердце
Если вирусы, вызывающие простуду и грипп, не полностью вылечены, они могут распространиться на сердце и вызвать воспаление перикарда. Это сердечное нарушение может провоцировать состояния, опасные для жизни, пишет портал MedikForum.ru.
Перикардит представляет собой воспаление перикарда, околосердечной сумки. Перикард стабилизирует положение сердца и защищает орган от перенапряжения из-за внешних воздействий. В случае воспаления в нем скапливается жидкость, что приводит к увеличению давления на сердце.
Если воспаление перикарда оказалось значительным и дало осложнение, может возникать состояние, при котором между мембранами перикарда накапливается так много жидкости, что это вызывает значительное ухудшение насосного действия сердца. В результате организм перестает адекватно снабжаться кровью, и кровяное давление падает. В таких обстоятельствах может возникать реальная угроза жизни человека.
Перикардит часто возникает из-за простуды. Причины острого перикардита не всегда понятны врачам, но точно известно, что воспаление околосердечной сумки может развиться как последствие перенесенных и недолеченных простуды и гриппа. Чаще всего вызывают перикардит вирус Коксаки, адено и эховирусы, с которыми обычно связаны простуда и грипп. Если такие инфекции не полностью вылечены, они могут распространиться на сердце и вызвать воспаление перикарда.
Другие причины перикардита. В редких случаях к его развитию ведут бактерии или грибки - например, это может из-за плохого лечения пневмонии или туберкулеза.
Иногда перикардит в связи с метаболическими патологиями, в частности, такими как сахарный диабет или гипотиреоз.
Болезнь также может проявляться как побочный эффект некоторых аутоиммунных заболеваний, конкретно красной волчанки, ревматизма.
Симптомы перикардита. Боль в груди, от умеренной до сильной, является основным симптомом острого перикардита. Характерна также боль в левой части груди, которая частично распространяется до верхней части живота и области лопатки.
Для перикардита типично, когда боль усиливается в положении лежа, при глубоком вдохе, а также при кашле или глотании, - и ослабевает, когда верхняя часть тела согнута вперед. Многие пациенты с перикардитом жалуются на боль, которую они описывают как «за грудиной».
Другие симптомы перикардита:
- лихорадка,
- общее недомогание,
- учащенное сердцебиение,
- учащенное дыхание, одышка,
- тревога, повышенное беспокойство.
Следует немедленно обратиться к врачу, если есть подозрение, что с сердцем что-то не так.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения указывает учащенное сердцебиение.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий