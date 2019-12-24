  1. | | Специалисты рассказали об опасности отельных кресел

Специалисты рассказали об опасности отельных кресел

Мужчина на диване

Эксперты предупредили заядлых путешественников о том, что гостиничные диваны и кресла с мягкой обивкой не так безопасны, как считают некоторые. 

Специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Миннесоты Надхи Гилдайал рассказала, что, даже если номер выглядит чистым и убранным, мягкая мебель может таить в себе серьезную опасность.

Так, в недрах обивки туристов могут поджидать вызывающие аллергические реакции и инфекционные заболевания плесень, пыль, микроскопические клещи, клопы, бактерии и вирусы, а также различные человеческие выделения, например, перхоть.

Дело в том, что в мягкой мебели используются материалы, которые сложно поддаются тщательной очистке, достаточной для нейтрализации всех скопившихся в ней патогенов. Так, видимые загрязнения обычно замывают, но при этом невидимые микроорганизмы никуда не исчезают. 

В связи с этим Гилдайал посоветовала по возможности избегать сидения на гостиничных креслах и диванах с мягкой обивкой, пишет британское издание Daily Mail.

Ранее портал «МедикФорум» писал о том, можно ли навсегда вылечиться от аллергического ринита
Теги : аллергия, клещи, туризм

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