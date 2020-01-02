Как не допустить инфаркта в праздники - рассказывает ученый Игорь Сергиенко
Директор Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко, рассказал, как не допустить инфаркта в новогодние праздники.
Секрет прост - регулярные физические нагрузки, умеренность в питании и минимум алкоголя.
"В праздничные дни нужно серьезно ограничить потребление алкогольных напитков, не злоупотреблять сладкими продуктами, всевозможными тортиками и пирожными, существенно ограничить потребление углеводов. И, конечно, давать организму регулярную физическую нагрузку, то есть участвовать в каких-то активных мероприятиях. Все это позволит свести к минимуму риск возникновения инфаркта и других смертельно опасных кардиологических проблем", - сказал он в интервью ТАСС.
Ученый подчеркнул, что причина, по которой сегодня так много инфарктов, инсультов и других проблем в сердечно-сосудистой системе - изменение образа жизни, который сложно назвать здоровым.
"Я, когда выступаю на конференциях, спрашиваю врачей: почему заяц не болеет атеросклерозом, почему у косули нет остеохондроза, почему у ежика нет артериальной гипертонии? А ведь это млекопитающие, как и люди. Потому что человечество стало вести нездоровый образ жизни. Мы должны много двигаться, не переедать, на каждый всплеск адреналина давать какую-то физическую активность", - отметил он.
Причем важно не просто заниматься спортом время от времени, а постоянно тратить энергию, сделать активность естественной частью своей жизни - только так можно предотвратить инфаркты и инсульты. Рекомендуемая норма - от получаса до часа спорта в день. Легкое чувство голода человек должен испытывать постоянно (если нет проблем с желудком). Кроме того, ученый посоветовал отказаться от промышленных переработанных продуктов, включая сахар, выпечку, бекон, газированные напитки.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, как по росту предсказать болезни сердца.
Оставить комментарий