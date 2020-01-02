Как не допустить инфаркта в праздники - рассказывает ученый Игорь Сергиенко

"В праздничные дни нужно серьезно ограничить потребление алкогольных напитков, не злоупотреблять сладкими продуктами, всевозможными тортиками и пирожными, существенно ограничить потребление углеводов. И, конечно, давать организму регулярную физическую нагрузку, то есть участвовать в каких-то активных мероприятиях. Все это позволит свести к минимуму риск возникновения инфаркта и других смертельно опасных кардиологических проблем", - сказал он в интервью ТАСС.

"Я, когда выступаю на конференциях, спрашиваю врачей: почему заяц не болеет атеросклерозом, почему у косули нет остеохондроза, почему у ежика нет артериальной гипертонии? А ведь это млекопитающие, как и люди. Потому что человечество стало вести нездоровый образ жизни. Мы должны много двигаться, не переедать, на каждый всплеск адреналина давать какую-то физическую активность", - отметил он.