В Минздраве объяснили, как предотвратить развитие гипертонии

«О предгипертонии говорят, когда у человека систолическое, или «верхнее», артериальное давление достигает 130–139, а диастолическое, или «нижнее», поднимается до 85–89 мм рт. ст. Иногда могут быть повышены оба показателя», - сообщила специалист.

По словам профессора кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Мин­здрава РФ Ольги Остроумовой, начинать борьбу с повышенным артериальным давлением нужно как можно раньше. Для этого важно обратить внимание на симптомы так называемой «предгипертонии».По ее словам, возможно это пока еще не болезнь, но уже как минимум тревожное явление. Пациенту в этом случае необходимо обратиться к кардиологу или терапевту. Тот порекомендует каждые полчаса отслеживать артериальное давление, сделать это можно с помощью специального прибора с манжеткой.Такие измерения могут выявить и маскированную гипертонию, о которой пациент может и не догадываться. Остроумова подчеркнула важность этого мониторинга особенно для тех, кто не хочет допустить развитие гипертонии, пишет газета «Аргументы и факты».Ранее портал «МедикФорум» перечислил восемь советов специалистов, которые помогают защититься от сердечного приступа зимой.