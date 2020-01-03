В Минздраве объяснили, как предотвратить развитие гипертонии
В современном мире многие люди страдают от повышенного кровяного давления. Представитель Минздрава подробно объяснила, как можно не допустить развития гипертонии, и на что нужно обратить внимание.
По словам профессора кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ Ольги Остроумовой, начинать борьбу с повышенным артериальным давлением нужно как можно раньше. Для этого важно обратить внимание на симптомы так называемой «предгипертонии».
«О предгипертонии говорят, когда у человека систолическое, или «верхнее», артериальное давление достигает 130–139, а диастолическое, или «нижнее», поднимается до 85–89 мм рт. ст. Иногда могут быть повышены оба показателя», - сообщила специалист.
По ее словам, возможно это пока еще не болезнь, но уже как минимум тревожное явление. Пациенту в этом случае необходимо обратиться к кардиологу или терапевту. Тот порекомендует каждые полчаса отслеживать артериальное давление, сделать это можно с помощью специального прибора с манжеткой.
Такие измерения могут выявить и маскированную гипертонию, о которой пациент может и не догадываться. Остроумова подчеркнула важность этого мониторинга особенно для тех, кто не хочет допустить развитие гипертонии, пишет газета «Аргументы и факты».
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