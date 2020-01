Максим Фадеев приоткрыл завесу тайны, как ему удалось сбросить 83 килограмма

View this post on Instagram

А вы знали, что воспоминания о музыке не забываются? Это открытие французских ученых. У каждого человека есть часть мозга, ответственная за сложную сенсорную реакцию, она происходит в том числе тогда, когда звучит любимая музыка. Если случилась такая реакция, пробегает всем знакомый приятный озноб по телу. И оказывается, эта часть мозга настолько сильна, что может противостоять даже болезни Альцгеймера. Я желаю всем, чтобы любимая музыка играла всегда – всю жизнь.