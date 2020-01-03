Максим Фадеев приоткрыл завесу тайны, как ему удалось сбросить 83 килограмма
Известный российский музыкальный продюсер Максим Фадеев много лет страдал от лишнего веса. Однако некоторое время назад он решил взять себя в руки и сбросить килограммы. Результаты получились по-настоящему впечатляющими.
Так, 51-летний Фадеев недавно признался, что за два года ему удалось сбросить целых 83 килограмма. Многие поклонники уверены, что совсем скоро продюсер будет демонстрировать публике кубики пресса, но сам Фадеев считает, что до идеала ему пока далеко.
View this post on Instagram
А вы знали, что воспоминания о музыке не забываются? Это открытие французских ученых. У каждого человека есть часть мозга, ответственная за сложную сенсорную реакцию, она происходит в том числе тогда, когда звучит любимая музыка. Если случилась такая реакция, пробегает всем знакомый приятный озноб по телу. И оказывается, эта часть мозга настолько сильна, что может противостоять даже болезни Альцгеймера. Я желаю всем, чтобы любимая музыка играла всегда – всю жизнь.
«Далеко до кубиков, но я очень стараюсь! Уже минус 83 килограмма. Да, ужас, согласен, но так жил! Теперь по-другому!», - заявил он.
Максим Фадеев настроен решительно. Он намерен продолжить худеть. В этом ему помогает особая система питания, разработанная специалистами, которую продюсер пока что держит в тайне. Чуть позже музыкант пообещал поделиться с поклонниками своим секретом.
А пока что он лишь рассказал, что почти полностью отказался от термической обработки продуктов. Так, например, даже брокколи он лишь слегка обдает кипятком, пишет издание «7 дней».
Ранее портал «МедикФорум» перечислил три неочевидных продукта, из-за которых люди чаще всего набирают вес.
Оставить комментарий