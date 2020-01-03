Максим Фадеев приоткрыл завесу тайны, как ему удалось сбросить 83 килограмма

«Далеко до кубиков, но я очень стараюсь! Уже минус 83 килограмма. Да, ужас, согласен, но так жил! Теперь по-другому!», - заявил он.

Так, 51-летний Фадеев недавно признался, что за два года ему удалось сбросить целых 83 килограмма. Многие поклонники уверены, что совсем скоро продюсер будет демонстрировать публике кубики пресса, но сам Фадеев считает, что до идеала ему пока далеко.Максим Фадеев настроен решительно. Он намерен продолжить худеть. В этом ему помогает особая система питания, разработанная специалистами, которую продюсер пока что держит в тайне. Чуть позже музыкант пообещал поделиться с поклонниками своим секретом.А пока что он лишь рассказал, что почти полностью отказался от термической обработки продуктов. Так, например, даже брокколи он лишь слегка обдает кипятком, пишет издание «7 дней».Ранее портал «МедикФорум» перечислил три неочевидных продукта, из-за которых люди чаще всего набирают вес.