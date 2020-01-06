Диетолог Елена Соломатина назвала 7 специй для борьбы с болезнями ЖКТ

"Как оказалось, некоторые могут не только положительно влиять на общее состояние человеческого организма, но благодаря мощным антиоксидантным свойствам станут профилактикой многих опасных заболеваний", — заметила врач в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Имбирь

Розмарин

Куркума

Острый красный перец чили

Чеснок

"В нем много серы, аргинина, олигосахаридов, флавоноидов и селена. Увеличенное потребление чеснока снижает риск возникновения рака желудка, толстой кишки, пищевода, поджелудочной железы и груди. Чеснок может защищать от онкологии через различные механизмы благодаря тому, что он подавляет бактериальные инфекции и предотвращает образование канцерогенных веществ", - говорит Елена Соломатина.