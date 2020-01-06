Диетолог Елена Соломатина назвала 7 специй для борьбы с болезнями ЖКТ
Неправильное питание и нездоровый образ жизни в первую очередь приводят к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Эти 7 специй, по мнению диетолога Елены Соломатиной, способны предотвратить многие опасные расстройства.
"Как оказалось, некоторые могут не только положительно влиять на общее состояние человеческого организма, но благодаря мощным антиоксидантным свойствам станут профилактикой многих опасных заболеваний", — заметила врач в интервью изданию "Вечерняя Москва".
ИмбирьУпотреблять имбирь в пищу можно как свежий, так и сушеный, молотый или засахаренный. Он помогает при расстройствах ЖКТ и даже служит профилактическим средством против рака желудка.
РозмаринОн является превосходным источником витаминов и антиоксидантов. Его рекомендуют добавлять в блюда тем пациентам, которые начали резко худеть и терять желание есть. Его можно добавлять не только к еде, но и заваривать вместе с черным чаем.
КуркумаКуркумин обладает выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, поэтому может защищать от онкологических заболеваний.
Острый красный перец чилиВещество капсаицин, которое делает перец таким жгучим, способно облегчать боль. Однако важно помнить об осторожности - он может взывать ожоги. Кроме того, перец используется для нормализации процесса пищеварения.
Чеснок
"В нем много серы, аргинина, олигосахаридов, флавоноидов и селена. Увеличенное потребление чеснока снижает риск возникновения рака желудка, толстой кишки, пищевода, поджелудочной железы и груди. Чеснок может защищать от онкологии через различные механизмы благодаря тому, что он подавляет бактериальные инфекции и предотвращает образование канцерогенных веществ", - говорит Елена Соломатина.
Кроме того, эксперт добавила в список трав для ЖКТ ромашку и мяту перечную.
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