4 витамина, которые бесполезны в качестве добавок
Витамины крайне важны для нашего организма, но влияние некоторых из них переоценено. А если принимать их в виде добавок в неконтролируемых количествах, они нанесут серьезный вред. Вот 4 витамина, которые бесполезны в качестве БАДов.
- Витамин А. Долгосрочное исследование показало увеличение риска рака легких у курильщиков, которые принимали витамин А или его предшественник бета-каротин. Сегодня также известно, что небольшая передозировка жирорастворимого витамина А ежедневно может повредить печень и кости.
- Витамин С. Он не может защитить от болезней - даже от простудных заболеваний. Исследования неоднократно пытались доказать положительное влияние на иммунную систему в последние десятилетия. Напротив, было показано, что высокие дневные дозы могут привести к камням в почках.
- Витамин Е. Его предполагаемая ранее защита от рака не может быть доказана. Фактически, исследование 36 000 участников мужского пола показало повышенный риск рака простаты, если они употребляли капсулы с витамином Е. При высоких дозах могут быть нарушения пищеварения или нарушения свертываемости крови.
- Витамин В3. Долгое время ниацин (никотиновая кислота) имел репутацию витамина защищающего сердце и мозг.
"Большое исследование с 25 000 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями показало, что длительное использование не приводит к меньшему количеству сердечных приступов или инсультов. Однако по сравнению с группой, принимавшей плацебо, у пользователей B3 чаще возникали проблемы с печенью и внутренним кровотечением", - пишет издание Focus.
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