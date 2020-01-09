Ученые: женщины лучше запоминают лица и разговоры
Женщины лучше запоминают определенные вещи, например разговоры и лица людей. Такие типы воспоминаний называются «эпизодическими воспоминаниями» связанными с личными переживаниями.
Это динамический процесс, который опирается как на мнемонические, так и на немнемические когнитивные способности, чтобы мысленно восстановить прошлый опыт по "поисковым подсказкам". И кажется, что женщины намного лучше в этом преуспели, чем мужчины, согласно недавнему исследованию.
В статье, опубликованной в «Психологическом бюллетене»,исследователи из Karolinska Institutet в Швеции сообщают, что женщины лучше, чем мужчины, запоминают определенные типы эпизодических воспоминаний. Особенно те, которые связаны с запоминанием речи. Например, где они оставили объект и что произошло в фильме. По словам исследователей, женщины также более склонны запоминать лица и сенсорные образы по сравнению с мужчинами, которые, с другой стороны, кажется, лучше запоминают абстрактную информацию и навигационные данные.
Особенности исследованияВедущий автор Агнета Херлиц и ее команда провели метаанализ 617 исследований, которые проводились в период с 1973 по 2013 год - с общим числом участников более 1,2 миллиона человек. Первоначальные результаты показали, что это преимущество в эпизодическом запоминании зависит от типа памяти и материала, который нужно запомнить.
Результаты их исследований подтверждают выводы более ранних работ, которые указывали на тонкие различия в обработке памяти между мужчинами и женщинами, в том числе в предыдущей работе самой Герлиц. В исследовании, опубликованном в 1997 году в журнале «Память и познание», Херлитц заявила, что во время тестов на эпизодическую память женщины неизменно выступали на более высоком уровне, чем мужчины. Вскоре этот вывод был подтвержден учеными Полом Лопринцем и Эмили Фрит, которые исследовали роль биологического пола в функциях памяти.
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